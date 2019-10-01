自從一批塔利班代表早前出現在莫斯科國際機場後，這個回教「聖戰」組織與俄羅斯究竟是敵是友，便引起了西方的關注。從一九七九年阿富汗戰爭，到其後的車臣內戰，俄羅斯與回教世界的關係一直恍如緊繃的細弦。是何種機緣，居然令塔利班與俄羅斯可以同台唱戲呢？

首先需要澄清的是，雖然自蘇聯時代開始，俄羅斯便與阿富汗以及周邊的回教「聖戰」組織處於敵對狀態，但是塔利班從未與俄國正面交鋒。當這個激進組織在一九九四年冒起時，蘇聯發動的阿富汗戰爭早已慘敗告終。普京接掌俄羅斯後，雖然強硬處理國內爆發的車臣戰爭，但是對阿富汗冒起的塔利班政權卻傾向於克制而非對抗。

與此相反，本來支援「聖戰」組織抗蘇的美國政府，卻在「九一一」恐怖襲擊發生之後，發動了美版阿富汗戰爭，推翻了塔利班政權。自此之後，塔利班與美國、俄羅斯的敵友三角關係，開始發生微妙的變化。

塔利班、俄羅斯之間的友誼萌芽後，神又為他們注入了意想不到的助燃劑……二○一三年伊斯蘭國（IS）忽然冒起，它不僅攻打俄羅斯盟友敍利亞，令俄國在中東的地緣政治利益面臨傾覆，同時亦試圖在阿富汗搶奪塔利班地盤。

面對共同的敵人，俄羅斯政府於二○一五年公開承認，與塔利班互換情報。到了二○一七年，駐阿富汗美軍將領直指俄羅斯暗中向塔利班提供武器。而在早前，美國特朗普政府推動的阿富汗和談觸礁，塔利班代表隨即抵達莫斯科。實際上，在今年五月的時候，塔、俄雙方已發表了一致立場：外國佔領軍應該撤離阿富汗。

當最後一名蘇軍士兵於一九八九年撤出阿富汗，並即將承受蘇聯的土崩瓦解時，誰會想到歷史會這樣反轉？