美國總統特朗普的「通烏醜聞」有愈燒愈旺之勢。眾議院情報委員會主席希夫稱，國會希望索取特氏與各國領袖的通話紀錄，並預期吹哨人很快便會到委員會作供。以特朗普的大嘴巴，他跟外國領袖的通話紀錄，肯定是民主黨源源不絕的「彈藥庫」，但此例一開，不僅特氏「有得震冇得瞓」，對曾跟特氏談話的政要來說，不啻是頭上日夜懸着一把利刀，分分鐘躺着也中槍。

現在最大的問題是，民主黨人啟動的總統彈劾程序，到底能走多遠？一般認為，即使眾議院通過，要在參議院獲得三分之二支持，幾乎沒有可能。亞利桑那州參議員弗拉克卻公開表示，如果採取不記名投票，將有三十五名共和黨參議員「反水」。弗拉克向來是特朗普在黨內最大的反對者，他的說法或許稍欠客觀，但如果隨着通烏醜聞愈揭愈臭，更多選民支持彈劾總統，誰也不能擔保共和黨人對特氏的忠誠度。

事實上，通烏醜聞除了影響特朗普及前副總統拜登的命運，副總統彭斯亦意外地深陷其中。特朗普日前着記者「去問問彭斯」，因為彭斯也曾跟烏克蘭總統澤連斯基通了兩次電話。儘管特氏強調，除了「致以祝賀」外，彭斯並沒有在電話中提及任何重要的東西，但從另一個角度解讀亦未嘗不可：如果我特朗普有罪應該下台，彭斯也應該一體辦理。

特朗普為何將彭斯扯下水？原因顯而易見。按照總統順位次序，特氏一旦被拉下台，便會由副總統彭斯接任，彭斯做特氏的副手，本來多少就有「保險」的意味。彭斯作為建制派傳統政客，不管是性格、行事作風以至政策主張，跟特氏可謂南轅北轍。舉個例子，特朗普拈花惹草像家常便飯，跟前艷星斯蒂芬妮的「掩口費」鬧得滿城風雨。彭斯給人的形象是作風正派的基督徒，成功替特氏撈得不少福音派保守選民的票。又例如在反墮胎議題上，彭斯一路走來始終如一，特氏卻是「半路轉途」，立場由自由轉趨保守。再如彭斯的外交觀傾向傳統的干涉主義，跟特氏鼓吹的孤立主義完全是兩回事。總而言之，特朗普的遺缺由彭斯頂上，共和黨人絕對可以放心。

對於黨友們的小算盤，特朗普豈會不知。他擺出一副不惜跟彭斯「攬炒」的架勢，也是總統順位次序的緣故。總統跟副總統一起下台，將由眾議院議長接任，等於白白便宜了民主黨的佩洛西。特氏的潛台詞清晰不過：一是繼續力撐我，一是把對家送進白宮，成為共和黨的罪人，這一招釜底抽薪，不可謂不毒辣。

常言道「伴君如伴虎」，在特朗普手下做事更是如此。儘管彭斯已盡量規行矩步，保持低調，並跟第一夫人梅拉妮亞、第一千金伊萬卡等人保持融洽關係，但仍難免被特氏所猜疑，匿名高官在《紐約時報》大爆白宮內部有所謂「抵抗小組」，彭斯便被視為頭號嫌犯，逼得他表示帶頭接受測謊以明志。當然，如果被特朗普逼得退無死所，彭斯也可以要求等價交換，例如在二○二四年支持他競逐大位，否則的話來個破罐子破摔，實行主動洩密，讓「攬炒」弄假成真。