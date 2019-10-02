正論：大閱兵威武雄壯　中國夢誰敢輕視

天公作美，萬里晴空；紫禁城外，長安街上。一萬五千受閱軍兵集結，十萬群眾列陣歡迎，國家主席習近平在天安門城樓發表重要講話，隨即迎來新中國史上最大規模的閱兵儀式，向世界展示中共建政七十周年的國力騰飛與驕傲。中國夢蓄勢待發，民族復興指日可待，中國不再是苦難的代名詞，而是巍然站在世界中心的軍事強國，壯哉，中華民族！

整場閱兵儀式歷時約八十分鐘，所有展出的軍備和武器皆為中國製造，當中四成屬首次對外亮相，顯示了中國自主研發的能力突飛猛進，已躋身世界一流軍事強國。最矚目要數從未曝光的東風17高超音速中近程彈道導彈，利用空氣承托力在大氣層邊緣滑翔，形成水漂式彈道，令傳統反導彈系統無辦法計算其具體位置，從容突破敵方攔截，誠國家一大突破。另一款令人引頸以待的是東風41洲際彈道導彈，射程達一萬四千公里，可攜帶十個核彈頭，意味地球上沒有一個目標不能覆蓋，是中國歷史上射程最遠的武器，令人嘆為觀止。

除導彈外，無人機方隊同樣萬眾期待。無偵8高超音速無人偵察機的速度在三至五倍音速之間，可與美國黑鳥無人偵察機爭一日之長短，任務範圍覆蓋整個西太平洋，包括美軍在關島的基地。海戰方面，新型反艦巡航導彈鷹擊18A亦是首度公開亮相，被譽為中國海軍最先進反艦導彈，發射初期以亞音速航行，接近目標時再加速至三倍音速攻擊，令人擊節讚賞。

士別三日，刮目相看。今日的中國如日中天，已非當年吳下阿蒙，由首艘航母遼寧號下水服役，到今日各式精銳軍備走進世人眼簾；由強國夢到強軍夢，一步一步走來，一步一步實現。正如習近平所說，毛澤東在七十年前宣告中華人民共和國成立，徹底改變近代以來一百多年中國積貧積弱、受人欺凌的悲慘命運。到了今日，已沒有任何力量能夠撼動中國的地位，也沒有任何力量能夠阻擋中華民族的前進步伐，西方列強在東方一個海岸架起幾門大炮，就能征服一塊土地的歷史已一去不復返。

是的，過去一百多年來，國人但見外國軍艦耀武揚威，洋人趾高氣揚，人民則飽受欺凌，只能仰人鼻息。如今風水輪流轉，國家國力強大，人民有祖國庇蔭，無懼外侮入侵，足以昂首挺胸告訴世界：東方雄獅已經睡醒了！任何國家都不能輕視中國了！藉着今次大閱兵，香港人也能在電視機前感受國家發展一日千里，身為中國人的自豪感油然而生，與有榮焉！

無可否認，過去一段時間，中國國力不如人，不得不死守「韜光養晦」的僵硬教條，面對外侮入侵只能委曲求全，處處退讓，以致陷入烽煙四起、四面楚歌的窘境。到了習近平上台，一改過去畏首畏尾的態度，對內整頓軍紀，對外頻頻騷肌肉，威武之師令人耳目一新。可以見到，每逢美艦侵入中國南海島礁，必遭到中國艦艇和戰機警告驅離，針鋒相對；甚至乎，月前美艦穿越台海，全程遭受解放軍跟蹤監視，如芒在背。這代表了美國軍艦再也不能像過去那樣在中國領海橫衝直撞，如入無人之境。世界始終靠拳頭說話，真理只在大炮射程以內，「人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人」並非一句虛言，而是做人處世、治理國家的真理。

當然，前途是光明的，道路是曲折的。習近平持續推動中國軍事現代化，加上世界第二大經濟體的實力，尤其是「一帶一路」戰略全面鋪開，打破由美國主導的國際秩序和世界格局，令西方惴惴不安，樹大招風、備受針對就是必然結果，中美貿易戰正是在這樣的背景之下發生。「修昔底德陷阱」早已說明，新興大國必然要挑戰現存大國，現存大國亦必然要回應這種挑戰，中國雖然強調不追逐霸權，不輸出中國模式，堅持和平崛起，但慣於侵略別國來鞏固自身權力的美國根本不會相信，中美終有一戰絕非危言聳聽。香港作為中西混雜之地，一向是西方國家用來顛覆內地的橋頭堡，反修例風暴愈演愈烈，顯然不以人的意志為轉移。

說到底，要擺脫外部勢力上下其手，要阻止反中亂港勢力興風作浪，北京必須要有敢於亮劍的決心。敢戰方能止戰，該出手時就出手，做到「召之即來、來之能戰、戰之能勝」，惟有這樣，群狼環伺也不足為懼。君不見，大閱兵前夕，傳出展示的多款軍備覆蓋面都直達西太平洋美軍基地，特朗普隨即有微妙反應，除了祝賀「中國生日快樂」，亦不忘強調美國在貿易戰佔了上風，很快就會取得勝利。「貿易戰很好打，美國很容易贏」這一類說話，特朗普由去年講到今年，勝負至今未分，現在老調重彈，到底是自信十足還是自我壯膽，不言而喻。香港有些人硬要蚍蜉撼樹，不自量力，豈有不碰個焦頭爛額之理？

三十年河東，三十年河西。從發展大勢看，美國衰落，中國崛起，乃歷史必然；從「東方神秘學」的觀點看，盤據在地球上空的大迴龍已跨過太平洋，龍首來到東方，中國全面崛起近在眼前。習近平說過，中華民族昨日是「雄關漫道真如鐵」，今日是「人間正道是滄桑」，明日將是「長風破浪會有時」，正是同一個道理。沒有一個炎黃子孫不希望自己的民族強大，沒有一個中國人不希望國家騰飛，「中國夢」來到今天不再遙遠，令人期待，令人振奮！