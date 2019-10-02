世界視線：通烏醜聞牽連廣　普京維權不手軟

美國眾議院情報委員會主席希夫日前表示，將會向白宮要求索取總統特朗普與各國領袖的通話紀錄，矛頭更直指俄羅斯總統普京。與此同時，特氏又被爆致電澳洲總理莫里森，要求對方協助司法部長巴爾收集資料調查通俄事件源頭。澳洲政府已承認收到美方要求，並準備配合。

民主黨人此舉，分明是想將特朗普的通烏醜聞與通俄醜聞聯繫起來，務求政治殺傷力加倍。對此，克里姆林宮反應迅速，表明不同意公開電話對話紀錄，又強調根據外交慣例，若要公開相關紀錄，必須經俄美雙方磋商並同意。

今次通烏醜聞，讓世人再次見識到山姆大叔「長臂管轄」的厲害。不管是烏克蘭抑或澳洲，均被特氏當集團下屬那樣役使，特別是烏克蘭，數以億計美元援款在美國手上，正是「人在矮簷下，不得不低頭」。新書《美國陷阱》的作者、法國巨企阿爾斯通前高層，在書中對美國利用司法武器打擊與美國企業競爭外資對手的內幕，作出詳盡披露。按照所謂「長臂管轄」原則，即使涉案個人或企業並非美國人，案件也非在美國發生，哪怕只是使用了美國科技公司的電郵，美國法院也一樣可以「查辦」。該書的作者就是被控在印尼賄賂當地官員，最終被抓進監牢。

再看看「走佬特工」斯諾登揭露的「稜鏡計劃」，美國情報部門直接對包括德國總理默克爾等外國領袖進行監聽，若非斯氏爆料，一眾美國盟友的領袖，到今天可能還蒙在鼓裏；相比之下，美國總統親自「請託」，要求別國「協助調查」，已算是相當客氣。特朗普之所以踢到鐵板，只因被政敵抓到把柄，指摘其行為完全是為了選舉私利而已。

民無信不立，國無信則衰。跟特朗普管治下的美國打交道，你跟他簽多邊協議，他可以隨時「退群」；現在連電話「密談」的內容，也分分鐘被抖出來。先不管特氏會否以「行政特權」為由，拒絕向國會交出跟普京的對話紀錄，但普京對美方可能的單邊行動說不，卻是捍衞國家尊嚴的必要之舉。