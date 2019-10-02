神州觀察：不問蒼生拚選舉　台灣多少豆腐渣

台灣的宜蘭縣蘇澳鎮南方澳跨海大橋昨日突然倒塌，造成一輛運油車墮海，導致三艘漁船被壓毀，多名漁民失蹤，至少十多人受傷，初步懷疑或與颱風米娜有關，但同時也折射出豆腐渣工程並非大陸專屬，在台灣也比比皆是，雖是天災，更似人禍。

據台灣橋樑專家表示，倒塌瞬間橋樑的垂直鋼索連結拱頂的部位斷裂，這種情況不是鋼索本身，就是連接拱頂的接頭出狀況，這兩部分出問題都是因長期應力累積，導致疲勞破壞，肇因源頭可能是設計、施工或是維護不當。另有分析指，斷裂是從水泥橋面開始，而非鋼構的雙叉單拱部分，所以可能損壞的原因出在「吊索」及「橋體」。但不管結論如何，都與大橋質量有關。

南方澳跨海大橋建成僅廿一年就崩塌，台灣究竟還有多少橋樑是豆腐渣工程，不得而知，但據台媒披露，基隆市目前亦有一座吊索橋已是危橋，雲林縣則有二百座橋失修，其中五十座鋼筋裸露，存在安全隱患。

有統計資料顯示，全台灣二萬多座橋樑當中，有八千多座橋齡超過三十年。而台灣斷橋事件也層出不窮，其中二○○九年莫拉克風災時就有十二座橋崩塌，此類災害不僅橋樑毀損，更慘的是發生人車墮河意外。事實上，不僅是斷橋，歷次台灣地震災害，包括「九二一」地震、台南地震都曾揭發倒塌建築物有質量問題，「豆腐渣工程」一詞，可謂兩岸「共享」。

諷刺的是，事發後總統蔡英文竟稱事故原因是油罐車失火，造成橋面斷裂，意圖模糊大橋質量失察焦點，雖然總統府隨後澄清是根據現場描述初步判斷，但蔡英文「油罐車失火」導致斷橋事故的說法，已在網絡引起熱議，網民認為蔡的心思都在拚連任。

事實上，今年以來，整個台灣社會關注的焦點都在明年總統和立法委員選舉，執政的民進黨政府和在野的國民黨都在拚選舉拉選票，相互攻擊，鬥得你死我活，甚至天災也能成為選舉武器，例如颱風米娜襲台，行政院長蘇貞昌坐鎮防災中心，對國民黨執政縣市大發官威，指摘對方防控不力；而代表國民黨參選總統的高雄市長韓國瑜，八月曾被指在颱風來襲時人在市外拉票。

最離譜的是，防災期間，民進黨政府高官及立委更不忘發聲批評大陸，聲援香港反修例示威，挑動民眾仇視大陸情緒，顯示當局防災不過是為選舉在做騷，對於橋樑等公共設施是否安全，根本就無心過問。而隨着明年大選臨近，相信藍綠惡鬥勢必更加激烈，不問蒼生拚選舉，長期如此，未來不僅隨時發生大橋崩塌，或許整個台灣社會都會沉淪，屆時大陸也許不費一兵一卒就能收復台灣。