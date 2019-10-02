功夫茶：烈火暴行賀十一　所託非人係宿命

中華人民共和國迎來建政七十周年，天安門上萬紅妍，北京進行史上最大規模嘅閱兵，精銳武器盡出，更凸顯七十年來中國在國防科技發展水平，足以傲視全球！習近平迎金風檢閱海陸空三軍，威武之至，將十‧一慶典推向高潮！

滿城盡帶黃金甲，京華一片喜慶，軍民團結如一人，試看天下誰能敵，真係威過威士忌。可惜啊，香港卻是亂到一塌糊塗，十‧一前夕，功夫茶同好多市民一樣，大早已收到警方呼籲，話明全港各區可能有大混亂，叫市民要注意自身安全，警方甚至表示「暴徒嘅行為同恐怖主義行為愈來愈接近」。果不其然，十‧一暴力升級，港九新界多區遍地開火，烽煙四起，將反修例風暴嘅戰幔推向至激至血腥！

講真，功夫茶見到被內地官媒怒轟為「叛國禍港四人幫」之首、有「漢奸黎」之稱嘅黎智英現身銅鑼灣，佢大早已在毒果報呼籲「有良心」嘅市民走出嚟，唉，一見個瘟神現身非法遊行，仲一直排在隊頭，妖由人興，功夫茶已經心知不妙，知道十‧一必定有大鑊嘢！何況反對派揚言「預咗被捕」，仲大言炎炎強調禁止遊行不能止暴制亂，只會製造更大混亂喎！

嗱，成個香港都在烈火暴行中炸開了鍋，所有大型商場關閉，港鐵數十個站關閉，銅鑼灣、金鐘、深水埗、長沙灣、黃大仙、青山公路等等，到處雜物堵路、火光熊熊，黃大仙有整列摩托車被焚，傳出爆炸聲；警方舉黑旗舉到手軟，催淚彈放到日月無光；又有記者被人潑灑腐蝕性液體，身體多處被灼傷送院！

反中亂港嘅示威者，一早已放言策劃唔同類型嘅襲擊，暴徒仲招「死士」叫囂十‧一決戰萬警！如此煽情，如此兇狠，不就是想將香港推向萬劫不復嘅深淵咩？

唉，暴力不斷升級，唔出事至奇啦，係林鄭月娥先至咁天真，一味以為可以通過乜春對話平台解決分歧，以空談廢噏「止暴制亂」，家陣反修例風暴終於搞出警員疑被示威者持鐵通襲擊，在幾近「零距離」開咗一槍射中示威者胸部，據悉子彈碎片離心臟僅三厘米咋！功夫茶當然希望佢大步檻過，畢竟佢只係一個學生哥，但亦不禁要嘆句，早知今日，何必當初啊。

習近平主席喺十‧一嘅重要講話，特別提到中國在前進征程上要堅持一國兩制方針，保持香港長期繁榮穩定，可惜中央一再所託非人。功夫茶還是覺得魯迅有先見之明，佢話以妾婦之道治天下，天下哪得不糟！今一個林鄭再加一個鄭若驊，雙鄭亂飛，特區政府亂成亂葬崗，香港不斷沉淪，唔通真乃宿命乎？