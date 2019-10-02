香港的示威者用波羅的海三國的例子，組成人鏈來作抗議。究竟波羅的海三國的國民為甚麼組人鏈？抗議甚麼？很可惜，無知盲動的香港示威者並不知道，也不願意去了解，只是人云亦云。究竟教他們組人鏈的是甚麼人？為甚麼這樣教導或教唆他人這樣做？似乎上千的中學教師、大中學生都沒有深究，很典型地暴露他們的無知和由此而生的愚蠢。

一位朋友剛從波羅的海三國旅遊回來，說當地市政秩序、風景文物都佳，人也友善；可是，當告知當地人自己是香港人時，便被罵了四次，罵香港人不愛國家、不愛民族，暴戾破壞自己的地方。最受批評的是，這樣的香港人竟然倣效他們組人鏈抗議。他們說，組人鏈在當地是為了愛與和平，但香港不是，香港的人鏈侮辱了他們，他們最反感的是在電視新聞裏看到香港的示威者高舉英國旗、美國旗。

朋友的遭遇很容易理解，波羅的海三國長期被別國佔領，其中立陶宛曾與波蘭歷史上組成聯合王國，佔據東歐和俄羅斯頗大的土地，國力強盛勝於當時俄羅斯的公國，也文化鼎盛。而從強勢的國力淪為別國的殖民地，民族主義的激情與憤怒自然強烈。它們一直追求國家的復興獨立，在蘇聯瓦解之後的獨立，事實上是承繼了幾百年的奮鬥。它們成功，也自然對殖民者和被殖民的歷史深感痛恨。

香港人無論從甚麼角度看，絕大多數是中國人。香港是從中國割讓出去成為英國殖民地，九七回歸便相當於波羅的海三國的獨立，不過香港的情況是以回歸來擺脫殖民統治。香港人不是民族，主要是來自中國各地的人民。波羅的海三國國民的理解是香港有幸脫離殖民地命運，為甚麼今天卻高舉英美國旗，用暴力衝擊自己的政府？對他們來說，高舉英美國旗而示威暴亂，是賣國之舉，是應被唾罵的。

香港一些人搞港獨，貌似自治，到今天已陰謀暴露，為的是投靠英美。示威暴亂破壞不過盡是賣國漢奸行為。特區政府稱之為警民衝突，實在令人懷疑特區政府的主事者是故意掩蓋賣國行為，有同流合污之嫌。

波羅的海三國親美仇俄有着歷史因素，也有現實考慮的親美以抗俄，它們為的是國家的獨立和發展，故此熱衷於推動中國的「一帶一路」發展。三國與烏克蘭有維京快運的鐵路系統，連接黑海至波羅的海，並由後者北上北歐各國，西往北海的波蘭、德國、丹麥等歐洲各國。現時發展比不上俄羅斯、白羅斯、波蘭、德國等北方絲路一線，但亦看到它們與中國連接的努力。