今次反修例風波暴亂，是五年前「佔中」的升級和延續。五年前叫「雨傘革命」，今天叫「時代革命」，政治主旨都是在搞奪權鬥爭和顏色革命，其組織者、策劃者、內外勾結者都是同一幫人，都是反中亂港分子和美英外國勢力。五年前「佔中」七十九天時「和平清場」，不是因為當時的特區政府有多大本事，而是因為當時發起「佔中」的內外敵對勢力沒有準備好把事情真正搞大，原因一是中美關係未有大變，美國對華政策未有大變；二是美國人不想大變，支持香港反對派大搞的意欲就十分有限。而沒有老美的支持，「佔中」就一定搞不大，就一定是拖以時日「無疾而終」。

這樣的結果影響深遠，影響到今次反修例風波暴亂的發生和當局對形勢的判斷及其處理。一是當局以為「佔中」搞手的能耐有限，破壞性、危害性有限，搞不出多大風浪，於是輕敵縱寇，當局和司法部門「佔中」後只是做做樣子，對這場公然「違法達義」的「佔中」抓小放大，不但保護了今天發動暴亂的「黑手力量」，而且向香港社會發出法治可以肆意被破壞、法律可以肆意被踐踏而不被追究的訊息。二是當局以為處理「佔中」的手法——拖字訣、好說好勸——是萬用靈丹。今次反修例暴亂一發生，林鄭月娥就照辦煮碗，展示柔軟身段，背棄原則，跪求反對派和暴徒收手。朝廷對此也嚴重誤判，「理解、尊重、支持」林鄭的反效果、極其惡劣嚴重的錯誤做法，導致暴亂愈演愈烈，不可收拾。

五年前習近平對時任特首梁振英應對處理「佔中」問題，讚揚他「疾風知勁草，板蕩識忠臣」。當年那場「疾風」用「梁壓手法」可以頂得住，可以當「勁草」；今日這場「疾風」比之當年暴烈何止百倍，林鄭月娥還想以同樣手法應對之，哪能當「勁草」？只會讓香港被摧而垮之！對此，朝廷卻看不出來！

「佔中」清場時，反對派叫囂「我們還會回來」。他們說到做到，而且兵馬更強，勇武更暴，「所向披靡」，打得香江府衙落花流水、朝廷不知所措；戰果如此「輝煌」，他們做夢也想不到，走了甚麼狗屎運。