在持續近四個月的反修例暴亂中，從頭到尾只有警隊在苦苦支撐，一眾問責高官固然做了縮頭烏龜，其他政府部門也是袖手旁觀，好像事不關己似的。有前線警員忍不住質問，我們孤軍作戰了一百多日，誰站在我們身旁？

沒錯，守護香港，守護家園，不應只是警隊的責任，所有部門都不能置身事外，所有熱愛香港的市民也不能無動於衷。反對派策動顏色革命奪權，黑衣暴徒揚言「攬炒」，警方到處撲火，疲於奔命，其他部門又在哪裏？有人批評政府部門各自為政、推卸責任，不但沒有嚴正執法，反而阻撓警方執法。這並非無的放矢，食環署就是典型例子，許多公眾地方被違法張貼和塗污，變成亂七八糟的「連儂牆」，既令人深惡痛絕，更引起連番衝突，為何食環署一直拒不清理？難道維護環境衞生不是他們的責任？

最令人不齒的是香港電台，作為政府部門，卻充當反對派喉舌，與毒蘋果沆瀣一氣，煽風點火，興風作浪，成為反修例暴亂主要源頭之一。人家養狗看門口，政府養狗被狗咬，每年十幾億元公帑不僅花得冤枉，而且花得愚蠢。

正是因為政府部門袖手旁觀，甚至添煩添亂，警方才會陷入孤軍作戰，成為眾矢之的。反對派極盡侮辱及恐嚇，將警察稱為「黑警」，更公然威脅「殺死全家」，而警方只能逆來順受，委曲求全，這究竟是甚麼世道？港大有位所謂法律講師更聲稱，「警隊開始廣泛性地不按照程序及濫用職權，而又不被法律或其他機制有效地約束」。這正是典型的賊喊捉賊，沒有暴亂，警方根本不必平亂，如何「濫用職權」？暴徒愈來愈兇殘，難道警方還要以禮相待？堂堂講師連如此簡單的因果關係也搞不清楚，難怪當今許多大學生水平低劣，蠻不講理。不近情者多藏奸，反對派千方百計抹黑警方，無非為了阻止執法，而一旦警方放棄執法，香港必將徹底淪陷。