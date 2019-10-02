十月一日，北京天安門廣場舉行盛大的閱兵儀式，場面壯觀，威武雄師顯示實力，中華人民共和國絕對不怕任何強敵；而另一邊廂，香港特別行政區舉行十‧一升旗禮，卻要閃閃縮縮在室內舉行，而且取消公眾觀禮區，再加上老早已經宣布今年不會放煙花，畏首畏尾，所為何事？原來只不過是一幫反中亂港分子在搞示威破壞，說來個總動員背水一戰。中央有槍有炮有解放軍，香港也有三萬警力及駐港部隊，為何會懼怕一班雜牌軍呢？一國努力不懈爭回來的面子，一個小小特區卻在舉世矚目之下，令國家丟臉，情何以堪！

習近平上場後，對內對外都展現強勢新氣魄，強調以法治國，「奉法者強則國強，奉法者弱則國弱」，嚴打貪腐，致力剷除黑惡保護傘，漸見成效，然而在香港未有同步收效的迹象，其中最明顯的例子是壹傳媒黎智英，官媒點名為「叛國禍港四人幫之首」，卻一直逍遙法外，佔中案不告，黑金秘捐泛民不告，刑恐東方報業集團記者案不告，非法遊行帶頭扮指揮亦不拉人，律政司淪為漢奸保護傘，政府縱容亂賊，如何向中央交代？中央容忍香港特區政府任意妄為，遲遲不出手，又是甚麼原因？

中國硬實力可以與任何強敵抗衡，只是軟實力依然需要改善，國民質素有提升必要，尤其是旅客出外經常做出不文明的行為，成為笑柄，影響國家形象。西方國家亦喜歡以人權狀況作為攻擊目標，中國最怕的就是國際「口水戰」。

有說十月一日之前堅持不出手平亂，是因為顧忌慶典，免得破壞氣氛；現在過了十月一日，該慶祝的都慶祝了，應該要做的事，也是時候做了吧！美國總統特朗普把香港局勢作為中美貿易戰的談判籌碼，直接危害到一國利益，止暴制亂絕對刻不容緩，不能讓一個彈丸之地成為泱泱大國發展的絆腳石。星星之火可以燎原，切勿引火焚身。