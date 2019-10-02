香港是富裕社會，近乎全民就業；教育普及化，人人有書讀；有最低社會保障，沒有餓殍遍野；人人自由出行，沒有攔阻；享有言論自由，高呼結束一黨專政也不會被拉被鎖。如此一個社會，縱使不完美，但肯定可接受，無疑有很多地方必須改善，但肯定不存在暴政。

然而，在一班居心險惡的政客和野心家操弄之下，在顛倒黑白的不良傳媒歪曲之下，很多香港人竟然輕易被洗腦，莫名其妙地用極端暴力手段將自己的家園摧毀，將百年基業一鋪清袋。

更可悲的是，暴徒盡情破壞，縱暴愚民盡情歡呼，渾然不知香港大限將至。最近所有數據都指出，香港經濟正急速轉壞，出口由正增長變成負增長；第三季經濟步入衰退；失業率開始上升；多個行業出現倒閉結業潮。要知道，經濟是一環扣一環的，火燒連環船到最後沒有人能獨善其身，縱暴愚民到底歡呼甚麼？他們支持的「正義」到底又是甚麼？

暴徒口口聲聲香港出現暴政，但事實恰恰相反，暴政不是來自「港共」政權，而是來自暴徒自己。君不見，只要政見不合他們之意，輕則起底欺凌，重則一頓毒打；他們可以舉美國旗唱美國歌，別人卻不可以舉五星旗唱國歌；他們可以將「時代革命，光復香港」、「黑警死全家」的橫幅貼通街，別人卻不可以掛愛國標語，不可以說撐警言論，否則又是飽以老拳，或像某餐飲集團的悽慘下場，受盡滋擾無法正常做生意。

看！「港共」沒有限制他們的自由，他們反倒以暴力手段限制別人的自由，誰才是暴政，有目共睹！

最可笑的是，反對派次次搞遊行都高呼「今次唔出嚟行，以後冇得出嚟行」，次次都說成是最後一次，但次次都有下一次，就算警方不批准遊行，他們也置之不理。而且遊行還不夠好玩，要堵路縱火；堵路縱火也不夠刺激，要到處投擲汽油彈！暴徒竟在一天之內狂掟過百枚汽油彈，擺明要置警方於死地，置無辜市民安危於不顧，而警方不過以最低武力驅散，竟然也遭輿論狂轟為濫暴！香港在短短數月之間，由文明城市變成是非不分之地，令人難以置信。這場暴亂即使有結束之日，劫後餘生的香港還有救嗎？

這是最好的時代，也是最壞的時代。國家建政七十周年，向着更遠大的目標邁進，特區卻沉迷內鬥，不斷沉淪。香港的光輝傳奇已是上世紀的事，在全國一盤棋的大布局中，在大中華數千年的歷史洪流裏，閃爍一時的東方小島注定沒落，只能供後人憑弔，就如小石投入大海，泛不起半點漣漪。