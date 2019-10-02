黑衣廢青近來潮興罷買，美言「招呼」實為懲罰的商場騷上演了多場，港九新界多個大型商場都受累，廢青們除了集體霸凌，甚至集體攻擊也屢試不爽。香港式抗爭已有一套黑色方程式，集結一堆烏合之眾，無賴無聊無恥便上演，更有甚者，是無人性地虐打私刑，廢青們的恣意妄為已經沒有尺度。

以一家飲食集團為例，近期該集團在全港的多家分店都成為廢青搗亂、干擾經營的對象，可悲的是，廢青們甚至不弄清楚緣由，不查證有關企業的股權改變，認定該企業創辦人的女兒到聯合國發言不合心意，便聚眾顯實力，大加懲罰。其實該企業一再澄清，有關人士並非集團管理層，但廢青們聽不見，霸凌搗亂繼續進行。

黑衣廢青無論是大學生也好，就業族也罷，為何聚眾便失卻理性呢？原因當然是有恃無恐，只因市道亂、警力支援不上，所以一堆人欺凌只有幾個人的公司實在沒有難度。拚命按動店舖的派籌機，圍堵店舖令其無法運作，嚇得商場內店舖紛紛閉門拉閘避禍，這就是廢青式「革命」。

這些行動有甚麼意義？廢青們可以侃侃而談一堆廢話，可笑的是，黑衣陣營口口聲聲反抗暴政，其行動代言人一再到美、英主子面前申訴被滅聲，但廢青們的行為卻無一不是為了滅聲。

不滿「連儂牆」而清理或撕毀者，無數人被打被凌辱；網上撐警、同情政府的人，勢被網絡圍剿，起底懲罰；出席政府官員社區對話會發言不中聽者，更是重點「招呼」對象，廢青們無所不用其極的撲滅不同意見，無所不用其極地嚇阻及醜化別人發表不同意見，滅聲惡行，的確嚇怕不少市民，嚇怕不少企業，大家都爭相閃避黑衣人。

只是，廢青們的無賴無聊有助尋覓支持者嗎？他們的「革命」行為會令香港更好嗎？烏雲不會是常態，納粹滅聲夠成功了吧，於今何在？