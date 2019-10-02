昨天是中共建國七十周年慶典，有人歡喜有人恨。整個中國大抵還是前者多、後者少，內地人普遍在歡慶，只有香港反對派在設法尋釁滋事。

十‧一黃金周人潮如湧，讓人談虎色變，筆者則特地選在黃金周之前，到內地兩個城市走了一遭，嘗試從容地了解一下國情。我上一次去上海、蘇州已是三十年前，其時街上經常見到乞丐，如今卻很少，跟當地的計程車司機聊天，他們都用上「不愁吃，不愁穿」去形容大部分人的生活，此說頗讓我吃驚。

香港表面上應較上述兩城富裕，但港人也甚少用不愁吃穿去形容自己的生活，反倒終日愁眉苦臉者不少，我在想，是否咱們的正能量實在太小呢？

我再追問上海、蘇州的計程車司機，以他們所見，當地還有生活艱困的一群嗎？答曰：「基本上沒有了。」

筆者經常提醒自己要保持理性、客觀，故聽到內地人一派「天下太平」的論調，我不全相信，但是也可以肯定，共產黨的管治確是頗得民心，跟部分香港人對中共莫名反感的態度截然不同。中華人民共和國建國七十年，成就終究不容抹殺。

不少香港人認為內地同胞訊息封閉，坐井觀天，才會自我感覺良好。事實上，內地的資訊確不如香港開放，但不要以為同胞們個個都是井底蛙，不知人間何世，好些人的見識可能更勝港人。筆者接觸的內地中產階級，不少人上月到了美國，下月又去澳洲，每次旅費數萬元而面不改容，不像很多港男、港女，來來去去都是遊日本、台灣，卻自以為很了解世界。

三十年前我出遊滬、蘇兩地，感覺不少當地人頗羨慕香港以至歐美的生活，不會因為資訊封閉，長期被「洗腦」，而一味盲撐共產黨統治。然而，三十年後再跟當地人交談，他們卻頗滿意目前在內地的生活，可見人家都是客觀而理性的。