年輕人鍾意講：世界那麼大，我想去看看。老朽覺得呢句話好正面，因為有對生命嘅熱誠。港人一放假都熱愛旅行，之不過世界那麼大，你係去唔晒㗎！而世界那麼大，發生那麼多事，或者你都想知，嗱！你上《東網新聞台》，尤其留意每小時更新嘅「東網正點新聞」，咁就天下大事、小事你都知得一清二楚！

唔係吹水，《東網新聞台》的而且確聚焦香港，放眼世界！隆重開台了逾一周，精彩節目源源不絕奉上，「東網正點新聞」每小時更新，長期熱辣辣，由經驗豐富嘅專業主播為觀眾報道本港、兩岸及國際重點新聞，令你充分掌握香港大小資訊以及全球脈搏政經形勢！老朽夠膽講，如果你每日留意住「東網正點新聞」，香港同埋世界大事，冇嘢呃到你！

《東網新聞台》嘅主播，個個魅力登場，實至名歸，老朽仲發現即使係幕後報道員，個個咬字清晰！有人形容一把好聲音，係天籟，多聽之後，耳仔會懷孕喎！嘩，有冇咁誇啊！老朽聽咗咁多日「東網正點新聞」，已經開始尋尋覓覓喜愛的幕後報道員！寫文章「敢遣春溫上筆端」固然好，廣播，聲音常帶感情，亦一樣令人欣悅！

嗱！都話《東網新聞台》甫啟播已先聲奪人㗎啦！一機在手，可以邊工作邊聽邊睇，又可以聽到時事評論員嘅精彩分析；吾友就話方便得嚟又可以連貫地知道整件事件嘅來龍去脈，又多圖像，感覺深入生動喎！總之，好嘢大家有目共睹，正嘢自然有口皆碑，睇過嘅無不叫大家快啲下載東網App，千祈咪執輸！

呢，已故建築大師貝聿銘認為：對於一個城市來說，最重要的不是建築，而是規劃。大師嘅真知灼見，據老朽了解，無非係話城市規劃可以為大家提供一副專業嘅眼鏡，畀大家能夠深度去感受城市，尋找佢嘅詩意或者情感，因而有所共鳴！《東網新聞台》不正是為大家提供一副睇新聞嘅專業眼鏡嗎？