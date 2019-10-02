前日是法國的國家哀悼日，以紀念前總統希拉克離世，巴黎民眾在聖敍爾比斯教堂外夾道告別，用掌聲送別這位法國近代最偉大的總統。令人意外的是，俄羅斯總統普京也專程來到當地參與儀式，希拉克到底有甚麼魅力，令強人惺惺相惜？

一名巴黎人這麼說：「他對法國在國際社會中的角色有不同的看法，並在困難的情況下證明了這一點。」短短兩句帶出了希拉克的過人之處。一是奉行戴高樂主義，強調國防和外交自主，拒絕向美國靠攏。十八年前，九一一襲擊發生，喬治‧布殊之後出兵伊拉克，惟有希拉克寧願交惡，都要硬起腰板拒絕附和。及後他亦展示其親華立場，成為首個與中國建立全面戰略夥伴關係的西方國家，又游說歐盟取消對華武器禁運。這些別樹一幟的外交風格，凸顯了法國獨有的國體，使之在歐洲一體化、國家主義沒落之際，仍守住了大國之風。

二是帶領法國人度過經濟最艱難時期。在經濟大衰退期間，人民通常會將責任歸咎於元首，增加其下台壓力，但希拉克是一個異數，在如此艱難的時期，仍能夠保持極高的支持度，這要歸功於他的個人政治魅力。希拉克除了是一個總統，更是一個法式時尚的潮流教主。面對大眾對生活失去信心，對大多數政府來說，當務之急是挽救經濟，推出惠民措施，但希拉克給出另一個答案，就是精神寄託。經濟之外，法國更強大的國本是其美學態度和品格，而希拉克則化身為這個象徵，供人們仰仗和崇敬。

或許這就是普京親身致敬的深層原因，希拉克就是強人政治中的精神領袖。這裏的強人，並非指利用強權或高壓管治來加強他對國家的掌控，而是塑造一個可靠的元首形象。普京赤膊大騷肌肉，年年打冰上曲棍球，又穿軍裝上天下海，其形象經營之道其實如出一轍。反觀一些領袖只懂以忠僕形象示人，一個地方的失格便由此而起。