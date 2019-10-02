上星期，特首林鄭月娥首次舉辦社區對話，希望能加強與市民溝通之餘，也為近月的暴力衝突降溫。然而，在首次對話完結之後，部分與反政府立場相反的人士卻遭到「起底」，慘受網上欺凌。如是者，日後的社區對話平台，還能否保持應有的理性和有意義討論？

誠然，平台的設立是可以增加官民互相交流的機會，也是一個始於足下的開端。在今天暴亂尚未平息的情況下，許多人仍對官方存在不理性的敵視態度。每每有人對政府表示支持的時候，當事人就很容易成為被「起底」的對象，而現今的不法分子又往往存有暴力傾向，最終或許會令支持政府人士不願意在平台中發聲。久而久之，平台可能「被成為」黑衣人單一的宣傳場地，對於官方收集社會整體意見的成效未必有好處。

試想想，部分反對派人士經常以「和理非」自居，亦即是「和平」、「理性」、「非暴力」，但可惜只是他們表裏不一的宣傳伎倆。暴亂日子持續數月，所謂「溫和」的反對派又有沒有與不法的暴力分子割席呢？管寧、華歆當年割席斷交，皆因管寧認為志不同道不合，難以在共同的德行基礎上達成共識。今天，反對派仍然不明所以，堅持「不割席」、「不篤灰」，扮作一副站在道德高地的模樣，終歸能否配得上「和理非」三字？

在法治社會中，對所有不法分子皆須繩之以法，在此階段亦不存在特赦的空間。要做到止暴制亂就要執法，而現時其實有許多法例是尚未動用，就如香港法例第二百章第九條及第十條，亦即是《刑事罪行條例》的煽動罪。簡單來說，任何人作出煽動意圖的言行或發表煽動文字，令市民之間產生惡意或敵意，甚至煽動他人使用暴力，就屬於干犯相關的罪行，一經定罪，最高刑罰為監禁兩年及罰款五千元，而重犯者更會監禁三年。

另外，「禁蒙面法」亦需盡快進行立法，以減少暴力示威者有恃無恐的心態。之前曾經多次提到，西方多個地區皆有針對示威活動的「禁蒙面法」。我們相信，現時許多暴力施行者有着錯誤的觀念，認為只要遮擋容貌及不被當場逮捕，就不會被追究責任。然而，天網恢恢，疏而不漏，只要有犯法行為，警務人員必然執法到底，希望他們不要以身試法。

另外，食物環境衞生署的人員終於在「十一」前夕，對全港十八區所謂的「連儂牆」進行清理，以維持香港應有的市容。我們始終要認清，表達訴求的方法是多元化，但在公共地方胡亂張貼字條海報已是違反相關的市政條例。我們社區需要的，是安全、寧靜、整潔的環境，任何人肆意在公眾地方張貼標語，等同強迫他人接收訊息，做法只會令人加倍厭惡。

新中國誕生七十周年，不但是內地十四億同胞的盛事，更應是作為其中一分子的香港市民值得高興的時刻。許多市民期望的，是一段喜慶歡樂的時光，但如今卻被暴亂分子摧殘至此，實在令人惋惜。我相信香港只要能止暴制亂，恢復秩序，依靠國家，一定能解決社會深層次問題，承國家之強勢再發東方之珠的光芒。