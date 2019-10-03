產評：香港走資成趨勢　經濟噩耗接踵至

六月爆發反修例事件後，香港社會陷入紛亂之中。除了股市和樓市受壓外，銀行港元存款出現流失，而同一時間區內主要競爭對手的外幣存款卻有顯著升幅，顯見「鷸蚌相爭，漁人得利」！香港金融市場既已敲響喪鐘，若再不及時止住亂局，有關經濟的噩耗將接踵而至，更大的災劫看來還在後頭！

近半年來，有關資金撤離香港之說，不絕於耳。最先是說修例引發外資疑慮，繼而六月打後反修例行動愈演愈烈，政府由「暫緩」、「壽終正寢」、到「撤回」，都未能平息社會不滿，且亂局不斷升級，致使人才與資金都加速外流，經濟失血，後患無窮。

先睇銀行體系結餘，年初以來不斷減少，單是首季金管局便曾經一個月內七度入場「接錢」，目前結餘已降至約544億元。姑勿論多大程度與利率正常化效應有關，反正年來資金繼續流走是極有可能。

再看八月份銀行體系中的港元存款總額，錄得三個月以來首次跌幅，亦為去年五月以來的最大跌幅；同時美元存款大幅上升，即使撇除外匯基金的資金調撥安排的影響，月內美元存款及外幣存款總額實際仍微升。數據一則顯示港元存款有流走的迹象，二則顯示部分存戶對港元信心下降，轉持美元等外幣。

另一方面，有數據顯示，同月新加坡外幣存款大增逾一成。要知道，受貿易戰影響，新加坡第二季經濟顯著收縮，官方更將全年增長預測下調至最差僅零增長，但八月該國外幣存款仍錄得顯著上升，其中海外居民存款更連續第二個月錄得半成的增幅，與香港形成強烈對比，很可能是資金由香港流往當地的結果。

目前香港走資規模不算大，且由於九月份有大型新股活動，加上各大銀行以高息招攬，不排除九月份的港元存款會回升。惟綜合年初以來銀行體系數據的變化，加上有黃金經銷商表示，近期有數億美元的黃金從香港轉運至新加坡及瑞士，在在說明香港政局不穩，已嚴重打擊外資留港的信心。

眼前香港的形勢，莫論吸引新資金到來，就連現存正常的商業活動亦難以維持，只怕年關前後，企業倒閉和勞工失業潮湧至。百業蕭條，民不聊生，與內地的關係日差，旅遊及經商人士捨港而去，形成內部消費低迷，外資有出無入，經濟每況愈下的惡性循環。香港要長期繁榮穩定，就必須盡快止暴制亂，尋求共識，停止內耗，否則經濟只會急速沉淪，最終藥石無靈。