正論：是非不分陷瘋狂　暴力港自取滅亡

「待到秋來九月八，我花開後百花殺，沖天香陣透長安，滿城盡帶黃金甲。」這是中國史上其中一大反賊黃巢所寫的詩，字裏行間殺氣騰騰，今年重九將至，香港反修例暴潮轉眼將逾四個月，不但未平息反而愈來愈暴力，示威者全副裝備「黃金甲」廝殺，與警方兵戎相見，擺出不是你死就是我亡姿態，終於出現第一宗中實彈事件。

十月一日，反對派欲破壞慶典氣氛，羞辱中央，揚言總動員背水一戰，泛民議員帶頭港島區非法遊行，港九新界都有激烈抗爭配合造勢，多區爆發激烈衝突，警方定性為「暴動行為」，期間共開六槍，包括在荃灣射傷了一名就讀中五的十八歲男示威者。當日警方發射了逾一千四百發催淚彈、逾九百發橡膠子彈及一百九十多發布袋彈，共拘二百六十九人，三十名警員受傷，一百一十七人住院，是多月來最慘烈一役。

事後反對派立即大聲疾呼警察意圖謀殺，連學生也不放過，試圖利用網絡文宣混淆視聽。然而綜合各方拍攝片段所見，事發時一名防暴警員被一眾暴徒圍攻致倒地，黑衣暴徒仍未停手，多名同袍趕到支援，有警員拔槍示警無效，一名示威者揮動所持鐵通襲警，警員開槍射中該名示威者胸部。中槍者倒地後，其他示威者仍有向警方投擲汽油彈。

根據《警察通例》規定，警務人員可在三種情況下使用槍械：保護任何人，包括自己，以免生命受到威脅或身體受到嚴重傷害、拘捕涉及嚴重暴力罪行及逃捕的人，以及平息騷動或暴亂。事發時兵凶戰危，警員在電光火石下受近距離襲擊，自己及同袍生命受威脅，開槍可說是迫不得已，亦符合指引。

欲加之罪，何患無詞，竟然還有人說開槍警身穿盔甲何懼鐵通，又指他應射其他部位或者向天開槍示警。說這些話的人不是沒有常識，便是別有用心。像有泛民議員，竟然質疑警方有報復心態，英國外相藍韜文則發表聲明，指香港警方使用實彈是不合乎比例，而美國商務部長羅斯表示，香港有示威者被警開槍打傷，對全世界來說是非常重要的人道事件，希望香港的衝突盡快和平解決，並指香港的示威活動，可能影響到下星期恢復的新一輪中美高級別經貿磋商。

示威者與外部勢力裏應外合，設法摧毀香港的權力架構，以奪取管治權。警隊成為反對派的絆腳石，務必除之而後快，由示威潮一開始便污衊其為「黑警」，打擊警隊形象。可是狐狸始終會露出尾巴，當日在屯門有暴徒淋腐蝕性液體，令到多名警員及記者受灼傷，罔顧途人安全，心腸歹毒，超越道德底線，而在各區大規模投擲汽油彈及縱火，實在與全民為敵。他們口說光復香港，實際是行焦土政策，令香港生人勿近，經濟下滑，從而威逼政府屈服。

無能政府止暴制亂無方，反對派陰謀接近成功一大半。旅客聞示威色變，今年十‧一出入境人次劇跌超過四成，三十商場逾千間店舖關門，港鐵亦關閉最少四十七個站，機場亦一度受堵塞。旅業及零售業首當其衝，結業潮及失業潮勢必湧現，政府有中央撐腰，官員餓不死，死的是同根生的香港人。示威者口說警察謀殺市民，其實自己就是慢性謀殺大部分香港人。

以往的動感之都，已淪為暴力港，不僅是行為上，思想上亦被扭曲，破壞既有核心價值。過往以法治為傲，現在則以違法為勇武。暴徒有的受外部勢力操控，有的是年輕人貪玩，以為上街是潮流及勇氣表現，以致觸及法網，前途盡毀。犯法便是犯法，無論甚麼年齡、身份，都要受到法律制裁，以儆效尤，彰顯法治。可是警方雖然拉了接近二千人，但依然沒有人定罪，令人憂慮「警察拉人，司法放人」的鬧劇不斷重演，像佔中案九名定罪搞手逾半獲輕判緩刑，還有三十九名搞手包括黎智英仍然逍遙法外，反而執法的七警不但被控告，而且淪為階下囚。

司法不公，不但放生暴徒，對反中亂港分子亦視若無睹。官媒點名批判黎智英為叛國禍港四人幫之首，直到如今黎依然紋風不動，還在非法遊行帶頭扮指揮，繼續利用旗下《蘋果日報》鼓吹示威衝擊。黎涉及刑恐東方報業集團記者案，有圖有片，證據確鑿，律政司拖延逾兩年不檢控，有識之士皆嘆香江法治已死，罪魁禍首便是庇奸護惡的律政司司長鄭若驊，而這位歷來民望最低的高官竟然還在位，由一個誠信破產的人去捍衞法治，你說香港是不是瘋狂得自取滅亡？

看現在狀況，反對派必定試圖從一切法律途徑，務求令荃灣開槍警員成為七警翻版，若最終判定開槍警有罪，肯定警方的反彈將會更大，不排除會集體罷工，試問維護法紀竟然會受罰，誰還敢執法？香港政府不作為，現在靠警隊勉強維持基本社會秩序，如果執法者也拒絕再做磨心，香港可以正式宣布「壽終正寢」。一國兩制，沒有力量能夠撼動一國，但一批黑衣黃心雜牌軍便可以摧毀兩制，一國縱強，顏面何存？

一宗警察開槍，是非分明，就如照妖鏡，是人是鬼，聽其言，觀其行，一目了然。香港現在太多人是色盲，只看見黃色，黑白不分。諷刺的是，中國歷來「黃」禍不斷，黃巾之亂，種下東漢滅亡之因。黃巢之亂，加速唐朝衰敗。敗政出怒民，當民情失控，便會失常地造反，歷史上見怪不怪。上帝欲其滅亡，必先令其瘋狂。