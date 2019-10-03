神州觀察：毒品危害世所知　加強打擊莫遲疑

中共建政七十周年前夕，中央各部委紛紛回顧歷史，對照展示工作成果。而在禁毒工作方面，內地官媒亦發文細述，並以大量的數據和一些重要歷史節點、禁毒事項為例，指出毒品問題的危害性及治理過程的艱辛複雜，強調禁毒鬥爭關乎國家安危、民族興衰、人民福祉，絲毫鬆懈不得。

文章指出，中國目前已與十三個國家建立年度禁毒會晤機制，及與緬甸、越南等周邊國家建立了十二個邊境禁毒聯絡官辦公室，彼此間多年來積極開展聯合執法行動，先後破獲跨國跨境毒品大案八百多宗。此外，中國政府還向緬甸、老撾、巴基斯坦禁毒部門援助價值五千多萬元的各類緝毒設備，及在緬北、老北地區開展面積達三百多萬畝的罌粟替代種植和遙感踏查。

而在國內，為嚴厲打擊毒品犯罪活動，全國禁毒部門近年亦密集展開「百城禁毒會戰」、「禁毒兩打兩控」、「除冰肅毒」、「淨邊」等專項行動，彰顯政府對毒品違法犯罪零容忍的態度。從最新一期中國毒品形勢報告可見，去年全國共破獲近十一萬宗毒品犯罪案件，並打掉近萬個製販毒組織，抓獲涉毒疑犯逾十三萬人，繳獲毒品超過八十二萬噸；全國吸毒人員更出現多年來首次下降情況，禁毒成效可謂有目共睹。

然而必須看到，中國的總體吸毒人員基數本就龐大，正如當局主動承認的便達一千四百萬之眾，實際情況可能更糟糕，故而面對這樣的階段性成果，當局絕不能沾沾自喜。加之處身資訊發達、互聯互通的現代社會，國際毒品犯罪如魚得水，對中國的滲透破壞愈發變得猖獗，全方位加強打擊刻不容緩。中央政法委書記郭聲琨及國家禁毒委員會主任、公安部長趙克志皆多次強調要認清當前禁毒形勢的嚴峻性和複雜性，並需將之當作長期任務來抓，廣泛發動群眾，做好毒品預防教育宣傳工作，堪稱切中要害。

另一個隱憂之處則在於，革命隊伍中的腐敗分子實在太多，尤其是公安、邊防等主責禁毒的部門「內鬼」頻出，紛紛淪為毒販的保護傘，無疑為禁毒工作帶來不少阻力。像湖北黃岡就有公安局長與黑老大稱兄道弟，包庇涉毒人員；廣西、雲南等地公安系統還不時爆出塌方式腐敗窩案，不但有領導知法犯法，收受毒販賄賂，更有為緝毒工作立功的英雄標兵、成為緝毒電視劇主角原型的優秀警員墮落變質，毒品的腐蝕性可見一斑。

正如當局宣傳的那樣，禁絕毒品功在當代，利在千秋。鴉片戰爭的慘烈教訓不應被遺忘，如今毒品更如政治毒禍肆虐全國，搞不好還會重蹈歷史覆轍，甚至淪為歷史罪人，這絕非當局樂見的結果。