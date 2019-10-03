功夫茶：明是廢柴扮老薑　軟手軟腳笑死人

反修例暴力示威一發不可收拾，示威者日前趁十‧一發起嘅六區集會，把最激烈暴動推向高潮，烈火熊熊，全港烽煙四起恍如戰場！暴徒暴力全面升級，警方嘅催淚彈、布袋彈同埋海綿彈亦在各區橫飛，而警察至少在三區開六槍，其中在荃灣，十八歲青年中槍倒地，為反修例風波百多日以來最激一役！

事實擺在眼前，本來已極度撕裂同埋極度尖銳對立嘅社會，仇恨呢隻魔鬼，一旦從潘朵拉嘅盒子被釋放出來，已經再裝不回去！呢！面對如此嚴峻嘅形勢，暴徒十‧一策劃不同類型嘅襲擊，警方形容有關人士嘅行為「與恐怖主義行為愈行愈近」。

之不過，林鄭及其廢柴管治班子卻仍然在夢中，以為可以通過「構建對話平台」走出困局，一味「堅離地」坐而論道，自欺欺人至不食人間煙火，結果搞到今日鬧市變死城，百業蕭條、民生凋敝，香港唔死都一身潺！

嗱！反修例風暴持續至今，各位街坊，政府管治無能已經浮晒上面，眼見黑衣暴徒愈戰愈勇，單靠三萬警力已止唔到咳！更何況係「止暴制亂」？林鄭做咗幾十年高官，養尊處優慣咗，自己感到攰，就話大家應該「休息」吓！休你條命咩！你年年考第一，有叉用咩？冇高度，扮有風度！終於嚇到關公都要帶兵走！特區政府冇一是能人啊！

嗱！特區政府之無銀用，講出嚟都笑死人，七‧一慶回歸，嘉賓睇升旗典禮要走水路；十‧一就連煙花都唔夠膽放，仲有啊！連十‧一升旗儀式都要移師室內，不設公眾觀禮區；馬會低調辦「國慶賽馬日」，取消官員頒獎，阿哥，驚青慌失失成咁，「一國兩制」變形走樣，不就是給林鄭你親手毀了！

正當國家滿懷喜慶，建政七十周年大日子，習近平主席一臉豪情宣稱：沒有任何力量能夠撼動偉大祖國的地位！而觀乎特區政府不但護一面國旗也無力，對暴徒一味龜縮求和，不羞家嗎？嗱！示威者擺明車馬，就係暴力，面對烈火暴行，面對香港嘅反中亂港蘋果毒、南亞匪幫、假難民毒瘤等，有為政府就係要想方設法去圍捕去打砸去消滅，網不開一面，強力就係硬道理！打暴徒，一味廢噏「對話好過對抗」，咁使乜用高過美國總統嘅薪酬，請一大班廢柴，連透火都唔掂！不如搵沙頭角李村長個女，「你做」喇！

功夫茶但知政治嘅殘酷就係，即使你打敗咗九十九個敵人，只要有一個敵人打敗你，你就係失敗者！喂，依家直情係黑衣暴徒治港喎，佢哋話去圍邊度，差佬就叫市民咪出街！林鄭更腳軟，去一趟對話，都要出動三千警力！有冇搞錯！特區政府正一食偉哥都硬不起來，唔該剝清衫褲睇清自己，明係廢柴就咪扮老薑啦！