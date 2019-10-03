世界視線：社會撕裂無休止　美國內戰非危言

面臨國會彈劾威脅的美國總統特朗普，除了一如既往地指摘政治對手搞「獵巫」、對總統「政治迫害」，並揚言要以「叛國」罪論處眾議院情報委員會主席希夫，特氏日前更在社交網站指出，若民主黨將總統拉下台，將引發另一場「內戰」，國家將很難從中復原。

對於特氏的「內戰論」，不少共和黨員都表示難以接受。伊利諾伊州眾議員金青格表示，自己到過不少被內戰蹂躪的國家，對於總統以「內戰」為比喻，無法接受。觀乎特朗普之前的發言風格，與其說這是「客觀描述」、「表達憂慮」，倒不如說是「恐嚇」，甚至是對死忠支持者吹響集結號。

值得注意的是，特氏引述的「內戰論」，來自德州達拉斯一位名叫傑福瑞斯的基督教牧師。就在去年底國會中期選舉前夕，特氏便力谷福音派選票，揚言教徒們「只差一次選舉就會失去現在所有的一切」，屆時在「左派暴力」之下，連「聖誕快樂」也變成「政治不正確」而不能宣之於口。早前在紐約舉行的聯合國大會，特別舉行了一場關於宗教自由的會議，事後有福音派領袖盛讚特朗普是美國史上最着力維護宗教自由的總統。

如果說福音派保守選民只是政治觀點不同，最終都會透過選票表達訴求，那麼特朗普上台後一反傳統，連「全民總統」的假面具也不屑戴上，全面向支持者靠攏，客觀效果卻極具破壞性──原本屬政治光譜邊緣的白人至上主義，逐漸有抬頭壯大之勢。一七年維珍尼亞州夏洛茨維爾市發生白人至上主義者暴力示威，造成人命傷亡，特氏形容兩邊示威者中都有「很好的人」，無異於為白人至上主義「正名化」。事實上，新西蘭基督城槍擊案中的澳洲籍槍手，在自白書中就表明，行兇動機就是「確保北美大陸白種人的未來」。

美國去年的一項民調顯示，逾三成受訪者認為，未來五年國家可能爆發內戰，其中逾一成人更認為「非常有可能」。特朗普一旦被趕下台，其支持者肯定不會善罷甘休，「內戰」或許言過其實，但美國的撕裂肯定將不斷加深。