甚麼是批判性思考呢？按香港一些人的思維，逢中或逢共必反，逢英美必愛必信便是批判性思考，不用花精力和腦筋去查明事實求證，只要人云亦云，英美大人說的便全盤接受，奉之如寶，並以此來反對、批評一切不同的意見。

香港的情況是即使高學歷的精英，可能在一些方面有其長處，但在有關政治分析和取捨方面，卻是無比的無知和愚昧，且不自知，還到處炫耀聰明，批評別人。

例如，美國國會即將通過的《香港人權與民主法案》，竟然有精英說，香港人權會更有保障。因為他們認為現時是特區政府官員與建制派議員限制港人的政治權利，美國立法介入，並且制裁特區政府官員與建制派議員，對香港政經發展和穩定是有利的。

這樣的邏輯很簡單，香港沒有足夠的民主與人權，因為特區政府與建制派限制了美國代表的民主與人權，美國若干預並制裁政府高官與建制派議員，香港民主與人權的限制便減少，從而前途光明。

對少不更事的中學生和不學無術的大學生來說，這樣的邏輯出自無知，還可理解；可是出諸精英之口，不禁令人懷疑成了精英便思想遲鈍，特別是對政治方面十分幼稚。

一是香港現況不差。國際評價自由度居於全球首幾位，遠勝排第十七位的美國，香港的自由與人權勝過美國，反映現時民主制度或有不足之處，但港人的自由和人權仍有全球最先進的保障。香港自由獲國際推許，不是近年之事，而是幾十年不變，故此政府與議員哪有合力限制社會自由呢？於是，社會內一些人不滿，或美國不滿，便是另有原因，更多屬政治與利益因素。也或許這些人希望改變現時香港的自由和社會體制，為的是他們與美國的利益，而不是香港大多數人的利益。香港現有的高度自由不珍惜，反而用各種手段破壞，這是甚麼道理？

二是美國干預香港，用制裁來迫使香港實行美國要求的民主，與策動暴動的顏色革命互相配合，這不是以無私的國際主義、人道主義來救助香港，而是為了侵犯中國在香港的主權，破壞香港的政治制度。美國制裁實際上是在偏幫一些人，讓他們有機會通過美國可監管、操縱的選舉制度奪取港府治權，以遂其顏色革命推翻政權的目的。

在兩百多年的歷史裏，美國所犯下的國際罪行數不勝數，怎麼可以迷信美國承諾的民主與人權？顏色革命已經摧毀了眾多國家，革命的結果不是民主，而是內戰造成的混亂和災難。香港一些精英只懂關門喝紅酒，不知世界，不知歷史，認賊作父，或許他們本身便不是中國人了。