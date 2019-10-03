中共建政七十周年前夕，習近平率領一班領導人到天安門廣場人民英雄紀念碑敬獻花籃。碑文由毛太祖起草，周相國書寫，其文有曰：三十年以來在人民解放戰爭和人民革命中犧牲的人民英雄們永垂不朽，由此上溯到一千八百四十年從那時起為了反對內外敵人爭取民族獨立和人民自由幸福在歷次鬥爭中犧牲的人民英雄們永垂不朽。官媒說，前事不忘，後事之師，一個民族不能忘記自己的英雄，崇尚英雄的民族才能有繼續前行的精神力量，這話說得很好。結合當前中國崛起的內外形勢，包括審視今天香港發生的風波暴亂，我們要「補充」的是，一個民族不但不能忘記自己的「爭取民族獨立和人民自由幸福」而犧牲的英雄，而且要時刻警惕、隨時懲治裏通外國、出賣國家民族利益的賊子漢奸，這個民族才能更具「繼續前行的精神力量」。

太遠的事情不說，就拿今日香港來說，一場反修例風波暴亂，一場由反中亂港集團和美英勢力勾結發動的奪取特區管治權的「顏色革命」，就充滿了濃重的賣港叛國的老嫰漢奸肆虐無忌的氣味和圖像。他們成群結隊跑到美英和西方國家提供「反中亂港」彈藥，制裁北京，打擊香港。他們配合山姆大叔對華貿易戰，重創中國發展；他們在國際社會到處鼓譟，「結成戰線」、「積極行動」、「共同對付中國」；他們在遊行和暴亂中高舉美國旗、英國旗、港英旗，踐踏、燒毀、羞辱中國旗，他們還向美英「請願」，狂呼「特朗普解放香港」。

在這場暴亂和「顏色革命」中，他們組織起了一支「漢奸戰鬥隊」，一支「美協軍」，其作用和抗戰時期汪精衞賣國團夥的「皇協軍」相彷彿，幹盡賣港叛國勾當。

不要以為只有戰爭年代才出漢奸，和平年代照樣出漢奸。只要中國的發展遭到外國的打壓，只要中國的內部有外力培養的代理人，就會有漢奸冒出。他們就會以賣國叛國之舉動為洋主子效力。今次香港暴亂，黎智英說得很清楚，就是要為美國利益而戰。當年汪偽漢奸還不敢說「為日本而戰」，和平年代的漢奸更囂張也。