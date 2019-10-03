一個國家，不僅有兩種制度，而且有兩種天地。當北京喜氣洋洋慶祝新中國成立七十周年，並舉行盛大閱兵儀式之際，香港卻是遍地暴亂，腥風血雨，真可謂一個天堂，一個地獄。香港人摧毀自己家園，將香港從天堂推入地獄，自絕於日益強大的國家和民族，自絕於十四億努力奮進的中國人，世界上沒有比這更愚蠢、更可悲的事。

過去中國貧窮積弱，任由西方列強宰割，中國人幾乎淪為亡國奴，毫無尊嚴可言；經過數十年艱苦奮鬥，東方睡獅終於逐漸崛起，中國人揚眉吐氣，使外國人不敢再輕視。但奇怪的是，香港有些人不知出於甚麼心態，一直抹黑和詛咒自己的國家和民族，恨不得中國再次分崩離析，再次淪為西方殖民地。

這班洋奴漢奸跟在洋人後面狺狺而吠，將中國說得一無是處，甚麼專制、極權、暴政等等，彷彿暗無天日似的。實際上，如果中國內地真的如此不堪，根本不可能維持長治久安，更不可能取得如此驕人的成就。美國等西方國家刻意妖魔化中國，那是因為害怕中國強大，威脅他們的霸權，而香港這些人惡毒詛咒自己的國家和民族，又是為了甚麼？為了民主？別再自欺欺人了，中國需要的是自己的道路和模式，而不是虛偽而荒誕的美式民主。

無論如何，中國是罵不倒打不垮的。正如習近平所說，中國巍然屹立在世界東方，沒有任何力量能撼動偉大祖國的地位、阻擋中國人民和中華民族的前進步伐。面對日益崛起的中國，美國尚且無可奈何，何況是香港這班烏合之眾，他們賣祖求榮，充當洋走狗，除了遺臭萬年之外，達不到任何目的。必須知道，相對於強大的國家，香港微不足道；相對於十四億中國人，洋奴漢奸不過是跳樑小丑。中華民族的未來和希望在內地廣大青少年身上，而不在香港廢青身上，前者朝氣蓬勃，積極向上；後者幼稚無知，自甘墮落，根本無法相提並論。