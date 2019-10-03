新世代是在電子遊戲機及虛擬世界的文化中成長，以前我們叫打機，他們現在叫電競，遊戲中即使任務失敗，玩家最少都有兩三次機會復活。很多年輕人童年便開始打機，習慣了有問題便玩新一局，而不是把握機會，改善自己。對於生命的概念有一定程度的扭曲，即使廣告宣傳「生命冇Take two」，但是忠言逆耳，他們對自己的性命可以輕言放棄，自殺數字不斷上升，很多涉及學生，被老師及家長責備便跳樓，如此不珍惜生命，實在叫人扼腕嘆息。

昨日有示威者召開民間記者會，當中出席的有些人穿着校服，說話稚氣，顯然今次示威暴潮，參與者與五年前的佔中傘運有一定程度分別。以前有「大台」，學聯及學民思潮是骨幹分子，基本上主力是大專學生，但今次有不少中學生上街，十月一日中槍垂危的示威者為中五學生，幾可肯定與他同路的還有不少是在中學讀書。他們究竟知不知道生命有多可貴，每一條生命得來不易，是上天的眷顧，是父母的愛與培育，也有師長訓導，社會資源的栽培。沒有人可以控制你的生命，但是嚴格來說，你亦都沒有權力送死，在香港自殺與安樂死都可能觸犯法例的。近月的示威愈來愈趨向暴力化，警方終於發射實彈對抗，並定性當日事件為暴動。這次中槍者可說是十分僥倖，像與死神擦身而過，下次其他人未必可以這樣檢回一命。

被示威者視為救兵的美國，每年警察開槍射殺的人數，平均約一千人，即是差不多一日殺三個。二○一八年，加州一名黑人被當地警員開槍擊斃，事後發現，死者當時手持的只是手提電話而非槍械。相比之下香港警察為執法開槍殺人十分罕見，十年也未必有一宗，但並非代表他們不會這樣做。搞革命顛覆政權不是打機，是會賠上性命，沒有重新開局的機會。小朋友，來日方長，讀好書，做好自己，生命還是有希望的。