上帝要你滅亡，必先要你瘋狂。十‧一全港多區爆發大規模暴亂，暴徒空群而出，發瘋一般打砸搶燒，港鐵站、商舖、中資銀行遭受縱火破壞，荃灣有警員被數十暴徒圍毆倒地，千鈞一髮之間只能開槍自保，一名十八歲少年中槍，暴徒投擲汽油彈還擊。事件激起暴徒更大怒火，警方再成眾矢之的，「一哥」深夜會見傳媒，除了呼籲暴徒冷靜，再次被問到口窒窒，令人慘不忍睹。繼續靠這班軟弱無力的廢官主持大局，香港永遠不可能止暴制亂。

暴徒事先張揚血洗十‧一，要同警察決一死戰，所作所為沒有一樣合法，甚至已跟恐怖分子無異。他們極度仇視警察，招招攞命，到處縱火破壞，連鐵路都不放過，四出打人，嚴重威脅社會安全，放諸西方國際標準，這些行為已與恐襲沒有分別，執法者不開槍打死暴徒才怪。而香港警察猶溫溫吞吞，一味以驅散為主，終於令暴徒愈來愈大膽，愈來愈喪心病狂。

警察被獸性大發的蒙面暴徒逼到牆角，差一步冇命，不得已開槍，這樣是錯嗎？難道打不還手，燒不閃避，活生生任由暴徒打死燒死才算是好警察？不良傳媒顛倒黑白，縱暴愚民不辨是非，一味將歪理當真理，人云亦云，全部皆像失心瘋，不可理喻，令人心寒。

在此想問，那些口口聲聲香港存在暴政的人，你們遭受過暴政怎樣的虐待？不給飯你吃？不給衣服你穿？禁止你上網？不許你出門？要你做苦力？賣你做性奴？剝奪你財產？還是日日夜夜遭受毒打？統統沒有！香港數月前還是太平盛世，人們生活安穩，就是一班別有用心的政客聯同外部勢力黑手，唆擺無知大眾，將好端端的香港合力搞死。

現在，人們搭一趟港鐵都心驚膽戰，放假不敢出街，連在網上都不敢暢所欲言，擔心說一句支持警察會招來起底、毒打甚至性命不保。香港活見鬼，淪為恐怖死城，竟然仍有人為暴徒叫好，嗚呼哀哉！

最可恥的是，暴徒將五星旗塗污焚毀仍嫌不夠侮辱，竟將之改圖，同納粹黨徽放在一起。這些人知道納粹德軍的暴行嗎？知道他們將六百萬猶太人送進毒氣室進行種族滅絕嗎？現在有香港暴徒遭送進毒氣室屠殺嗎？人們但見七百萬港人被暴徒弄得惶惶不可終日，愛國愛港人士遭受暴力迫害，誰才是暴政，誰才是納粹，心中有數。

人在做，天在看。香港莫名地毀於暴徒和愚民之手，「為美國而戰」的黑手壹傳媒黎智英不費吹灰之力就將香港搞得雞毛鴨血，而林鄭猶要社區對話，猶要姑息養奸，特區宣告死亡，正是死於蠢人廢官太多！