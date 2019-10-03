十月一日，果然成了「黑色恐怖」的暴力巔峰，全港多區爆發大型衝突，最少三十個商場逾千間店舖關門，港鐵關閉最少四十七個站，而警員與示威者的連場混戰，終於導致三個多月來首宗實彈制暴開槍事件！隨即湧至的是抹黑及妖魔化的反操作，最令人惡心的是英國外長及本地多名泛民政客的反智操作。

資訊時代是雙面刃，警員開一槍後不到半小時，開槍片段便瘋傳至互聯網，片中可見多名黑衣人尾隨數名落單的警員，有人從旁襲擊，趁一名警員倒地趨前狂毆，另一名警員擎槍欲阻嚇黑衣人，卻被持棍者繼續追打，鐵棍擊向警員擎槍的手，槍枝開火。事件很清楚，沒有任何模糊之處。

但暴徒卻偏要反操作，就在片段瘋傳一個多小時後，連登、公海等網絡平台出現要求支持者不要再傳影片的呼籲，因為「片段可證明兄弟主動上前」、「打鬥過程清晰」等，黑衣幫先展開「清片」操作。

其後是外援內應齊發力，英國外相藍韜文不問緣由便斥責警員開槍是不對等武力，多名本地泛民政客更加完全無視事實，只看到警員開槍，聯名斥責警暴傷害市民，懶理事件明明是警員被襲擊，暴徒聯群欲攞警員命才引發。這些禍心政棍眼中，事實完全是顛倒的，他們失明失聰嗎？當然不是，但有人失德失當卻很清楚。

勇武少年中槍後，僥倖由危殆轉為穩定，尾隨而來的大問題是，中槍是否就是他的懲罰？他參加暴力活動、涉違法的行徑要如何懲處？黑衣幫已開始打如意算盤，弱勢牌、感情牌連發，更號召其他中學生投入「有人為你擋子彈」的捍衞戰中，新一輪校園抗爭似又接棒了。

這一刻，家長若還不寒心，學校若不匡正對事件的態度，毒師獨師若繼續扭曲少年們的價值觀、是非觀，下一個勇武少年、或更多的勇武少年只會應運而生，看着吧！