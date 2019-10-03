香港示威者終於玩出火了，在十月一日，有警察向暴亂者開槍，一個中學五年級學生中槍，入院時危殆，執筆時情況已轉為穩定。大家無論政見如何，同為香港人，都不會忍心見到這等血腥場面，我但願所有在衝突中受傷的警民，能盡快康復出院。

反修例運動爆發三個多月以來，首次有示威者被真槍實彈射中，反對派自然大做文章，說警方殘暴，如蘋果之流，就肆意渲染及批評警察在「近距離開槍」，是如何如何不對。

示威持續了百多天，暴徒向警方拋出的燃燒彈數以百計，換作是美歐地區，警察恐怕老早已開了多槍，港警到今天才用真槍實彈射向暴亂分子，平情而論，不能說是太過分。

若論當天的情況，持槍警員見到同袍跌倒在地被暴徒群毆，當然要上前營救，他不是剛走近就開槍，而是嘗試用腳踢開打人的暴徒。如果對方是理性的，見到警察手執真槍示警，就應該停止暴力行為，馬上離去才是。奈何犯事者已失卻理性，竟然用鐵棍襲擊該名持槍警員，可能是妄想能打落對方手上的槍。在這情況下，就變成兩名警員同時受鐵棍襲擊，是完全符合《警察通例》中的指引：當生命受威脅時，可以開槍還擊。而暴徒是在近距離施襲，警員當然要在近距離開槍，難不成先退後十米才射擊嗎？

有人質疑說，難道警察不可以向對方的下半身、非要害處射擊嗎？當然不可以，因為另一名警員正躺在地上，如果子彈從暴徒兩腿間穿過，豈非會打中同袍？或曰：難道不可以先向天鳴槍示警嗎？應該也不行，據說當時是在騎樓附近，甚至就在騎樓底下。

警方開槍後，有暴徒在退走時擲燃燒彈還擊，這次距離夠遠了，然則，警察是否在這個情況下才該向暴徒射擊呢？但事實上，警察也沒有這樣做，可見他們已是盡量克制了。