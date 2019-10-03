剛過去的十‧一，北京一片歡騰，十萬群眾大巡遊，天安門煙花璀璨，習近平主席發表講話時宣告：沒有任何力量能夠撼動中國的地位！大閱兵令人熱血沸騰，尤其是毛主席畫像和方陣出來時，很多人不禁熱淚盈眶。毛澤東七十年前宣告中國人民站起來了！

回想這一句話，背後有多少滄桑歲月和屈辱的歷史，一百多年來國人被動捱打，從一八四○年第一次鴉片戰爭，中國第一次遭受帝國主義的軍事侵略，一直到一九四九年中華人民共和國成立之前，中國政權都是「吊線的傀儡」，完全無法擺脫外部勢力的控制；只有在新中國成立後，國家的決策才不再受任何帝國主義勢力左右。

理想不可忘，人民不可負，七十年的中華人民共和國史，波瀾壯闊，大氣磅礡，是百多年的自強史！今天，中國人不但站了起來，而且中國成為世界力量天平的一端，「沒有任何力量能夠撼動偉大祖國的地位！」今天聽起來，特別有意思！正如本報「正論」大字標題：大閱兵威武雄壯，中國夢誰敢輕視？

想當年，中國老百姓的苦難，就連咸豐皇帝都心有不忍，他在一八五三年的一道上諭中，責成武昌、漢陽及南方各省督撫減緩捐稅：庶幾吾民於顛沛困苦之時，不致再受追呼迫切之累；老朽讀王陽明集，亦見於政治廢亂，生民困苦下的人民：彼無家業衣食之資，無父母妻子之戀，而又旁有追呼之苦……「追呼」兩字有千斤重，人民還能有夢嗎？就算有，恐怕也是噩夢！

「中國夢」是習近平上任以來對「中華民族偉大復興」的一個構想，也是中共十八大召開以後，中國共產黨中央領導集體的執政理念，概括起來就是十二個社會主義核心價值觀，即富強、民主、文明、和諧、自由、平等、公正、法治、愛國、敬業、誠信、友善。執政理念冇得彈，當然還有不少地方未達標，需要改善；然而只要一心一意為民，讓中國人腰杆挺得直，那就是好！