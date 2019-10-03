要了解政治動向，除了可以飽覽評論文章外，另一個途徑就是捕捉財閥和投資者的舉動，因為這一群人比起大眾更接近消息來源，能快過其他人一步早着先機。美國大選，誰勝誰負，財閥們基本上已買定離手──就是兩邊都買，作好兩手準備。不過，近日華爾街傳出異動，下注者似乎想收回注碼，重新部署。

本來，無論是拜登或特朗普當選，對財閥的利益都是無損，因為兩人都向商界給出了穩定過渡的保證，以換取財閥們資金上的支持。不過，按照華爾街獨有的「投資工具」分析，局勢可能有變。他們推斷拜登的支持度下滑，未必有十足把握贏取民主黨黨內初選，取而代之的是立場偏左的女參議員沃倫。

於是，財閥們開始打開口牌，警告民主黨若沃倫贏得總統提名，他們將停止提供競選資金，倒戈支持特朗普，將民主的假面具撕下來──民意不是絕對的，財勢才是真正主宰。上屆桑德斯在威望上有蓋過希拉妮之勢，最終也要屈服於權勢而讓位，究竟今屆會否重演？若然如此，民主黨還有何黨格可言？拜登出線不就代表財閥政治又一次勝利嗎？

沃倫令財閥們忌憚的地方，除了富人稅之外，另一樣就是國策大轉向，尤其在醫保、科技和石油政策方面。她愈戰愈勇，獲得基層普遍支持，是因為她承諾出手向財閥開刀。對於華爾街來說，一個冒進的民主黨人當選，將嚴重打擊股市行情。為了保障投資，試問他們怎會支持一個傷害他們利益的人做總統呢？

因此，他們向沃倫扣上了一頂「民粹主義」的帽子，與拜登分別開來。難道沃倫是台灣韓國瑜之流嗎？很明顯不是，她的威脅在於有意真正推動國家改革，因此既得利益者無可避免成為她的階級敵人，而她參選時亦開宗明義說要對富人發動階級鬥爭。只要她沒有出線，財閥才可安枕無憂，毋須擔心是共和黨還是民主黨入主白宮。