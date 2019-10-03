美媒報道，聯合國大會在紐約舉行期間，法國總統馬克龍曾牽線美國與伊朗領導人進行電話對話。據說當時秘密電話線已接通，伊朗總統魯哈尼只須步出酒店套房便可跟特朗普通話，惟最終魯哈尼拒絕了有關建議。

魯哈尼沒有「上鈎」，頗有「先見之明」。特朗普要求烏克蘭助查對手拜登及其兒子，觸發彈劾調查之餘，白宮亦被迫公開特氏與烏克蘭總統澤連斯基的電話通話紀錄，民主黨掌控的眾議院猶嫌火力未夠，要求白宮交代總統跟包括普京在內其他外國領袖的秘談內容，若「特魯會談」成事，最終會否一同曝光，誰也說不準。

眾所周知，伊朗方面多次表示，跟美國談判的先決條件，是華府必須先承諾取消對德黑蘭的「極限施壓」。在這種情況下，特朗普一天不鬆口，很難想像魯哈尼會同意坐上談判桌。人們可以看到，最近一段時期，特朗普多次對伊「放軟身段」，七國集團峰會期間，特朗普就與東道主馬克龍舉行聯合記者會，聲稱現在的伊朗跟他剛上台時「有所不同」，如果「情況合適」，願意跟魯哈尼會談。未幾特氏怒炒主張對伊朗動武的前國家安全顧問博爾頓，更被視為向德黑蘭伸出的橄欖枝。

有分析認為，特朗普之所以想促成「特魯會」，無非是想複製另一次「北韓模式」。美國進入大選季節，特朗普亟須尋找外交「突破」，向選民交代。對於特朗普來說，峰會有沒有實際成果尚在其次，最重要的反而是那張珍貴的握手照片，目的是對外發放政治訊息︰在他特朗普的「英明領導」下，美國可以跟死敵「化干戈為玉帛」。由此觀之，上述特、魯通話一旦談得氣氛融洽，分分鐘被特氏拿出來當政治資本。

然而這筆帳對伊朗來說，卻並不一樣。首先金正恩跟魯哈尼在國內的地位便大不相同。據報道，北韓最高人民會議最近批准修憲，正式確立金正恩國家元首的地位（過去北韓官方僅稱金正恩為「最高領導人」），外界相信此舉是為北韓與美國簽署和平條約作準備。金正恩作為北韓最終拍板人，與特朗普舉行峰會，他個人的國際影響力有所提升之餘，亦有助北韓樹立「正常國家」的形象，這一點，對當下致力經濟建設的平壤來說，至關重要。

魯哈尼的情況則正好相反。伊朗總統對上還有一個管事的「婆婆」──最高精神領袖哈梅內伊，特別是在伊朗這個神權國家，與美國本來就有不共戴天之仇，任何總統想跟美國修好，都必須臨深履薄，慎防遭到國內強硬派的圍攻。將時鐘撥回二○一三年，當時國際社會正就伊朗核問題進行磋商，美、伊兩國政府曾探討時任總統奧巴馬與魯哈尼在聯大期間握手合照的可能性，儘管最終在伊方戒心下，握手改為電話通話，但在伊朗國內已引起軒然大波。之後南非前總統曼德拉逝世，魯哈尼為免跟出席的奧巴馬「同框」，乾脆避席。

隨着特朗普上台後單方面撕毀伊朗核協議，並一再透過經濟制裁把德黑蘭逼向死角，再次印證哈梅內伊等鷹派對美國「邪惡」本質的評估，魯哈尼對美表示強硬惟恐不及，哪會輕易答允「特魯會」？