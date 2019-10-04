一般由示威引發的暴動都是隨意性的，與警察或軍隊的衝突，都是在示威者被驅趕而產生的；以外國例子，即使有汽油彈，攻擊警察或軍隊數目有限。而由示威演變的暴動，會有搶掠沿途商店，卻少有針對特定商戶或類別的商店，顯然搶掠和破壞均是臨時的隨機性。

然而，香港今次反修訂《逃犯條例》風波卻大不相同。最初是攻擊政府總部、立法會大樓和警察總部，全面的以政府為敵。之後，即使警察驅散和拘捕暴民的行動溫和，卻很快變成暴亂，主要是攻擊警察，不但是示威暴亂現場的警察，更進而攻擊警察各區分署、警察員工宿舍，其後更疑似伏擊下班的警察。

而示威者在暴亂現場攻擊警察，不是像外國暴動時那樣的烏合之眾，就地取材，隨意攻擊，而是有組織、有預謀、有裝置配備，分工協作地以數百或更多暴民的規模，用通訊和社會媒體指揮，攻擊警察所用的武裝更急速升級，汽油彈變成主要武器。

此外，暴民與警察對抗也採取城市游擊戰，人多勢眾便以勢欺凌，警察人多便用各種方法轉移，進退有據。當然，還有各區不少宗教團體幫助他們休息與轉移。

這樣的表現、組織和裝配，龐大的物資和指揮系統，都不會在國外反政府示威暴動中出現，外國暴動也不會針對警察及其家屬進行打擊，以及有禍及妻兒的做法。認真與外國示威暴動比較，香港今次的事件便不是一般民眾自發的示威暴亂，而是有背後策動者投入大量資源、人力物力，細心規劃操控和指揮。這基本上是一場戰爭，目的是推翻香港的體制，或至少任意破壞，癱瘓香港社會與政府的運作。

事件的演變以攻擊警察為主，再不是向政府提出訴求，暴亂者基本上已大致避開政府總部，重心是攻擊警察設施，與警察鬥爭。在與警察鬥爭不利的境況下，轉而全力破壞港鐵屬下的所有鐵路系統，以此癱瘓香港，也使警察顧此失彼──典型的城市游擊戰，而不是一般的示威暴亂。最近更集中污辱五星旗，攻擊中資機構和反對他們暴行的企業與民眾，變成遍地開花、按他們的政治標準來攻擊異己、攻擊警察、衝擊社會主要設施、傷害民眾，他們距離恐怖主義只差還未殺害人命。但頻繁使用汽油彈、用腐蝕性液體，特別是破壞鐵路系統，現時已經有眾多的警察受傷，早晚會出人命，這便已屬恐怖主義的範疇了。

事實上，由於暴民背後有政治目的，難以期望他們抑制，反而他們會變本加厲，應對之責便在政府與警察的公權力。