北京一方面多次發出當務之急是「止暴制亂」的指令，一方面又反覆支持林鄭月娥綏靖求和的路線，相信她「對話戰勝衝突」的鬼話。如此自相矛盾，不但令林鄭月娥不可能認真執行中央的指令，也讓反中亂港分子和暴徒們心中有底，認定北京是紙老虎，是色厲膽薄。在上述三者互動之下，香港非但不能止暴，而且暴亂愈演愈烈。於是乎，暴亂拖至中共建政七十周年「大慶」的日子。

這一天的暴亂是近四個月來瘋狂之最，暴徒使用的武力最狠辣。警察為了保護自身及同袍安全，實彈發射六槍，其中一槍擊中十八歲青年，該青年事後被控暴動和襲警。

十‧一暴亂的規模和兇猛正與「核心暴徒」事先張揚的程度相同，對此，朝廷和香江府衙也早已收到風，然而為了十‧一，當局似乎無法下決心用強硬手段制止這場「贈興」暴亂。

現在十‧一過去了，舉國歡慶過去了，該來的和暫時制止不了的大暴亂也發生了，「止暴制亂」更杳無蹤影也。北京怎麼辦呢？香港怎麼辦呢？問題不能不更尖銳的擺在朝廷、香江府衙以及反對派和暴徒們面前。北京還是只會妄喊「止暴制亂」嗎？還是只會支持林鄭的綏靖求和路線嗎？林鄭還是只讓警察擋在前面，「小心使用武力」對付暴徒，以營造她需要的「對話戰勝衝突」的「平和氣氛」嗎？果真如此，暴亂只會再四個月的繼續下去。

那麼，朝廷會硬起來嗎？會責成香江府衙也硬起來並採取相應行動嗎？正常情況下，應該硬起來，沒有理由不硬起來。然而，事實上，回歸二十二年，朝廷對港工作方針長時間的「經常」不正常，尤其是對待反中亂港集團的猖狂進攻很不正常，不是當甩手掌櫃，就是一味遷就縱容，令親痛仇快。

朝廷沒有端正主人翁的態度，對有外國勢力支持的反對派「怕」字當頭，對港英餘孽認識不清，對洋奴漢奸不以為害，對香港的形勢一再誤判。有這麼多長時間的不正常，十‧一過後，朝廷能否硬起來，不好說也。