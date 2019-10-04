十月一日全港大暴亂，示威已經失控，需要更強力量制止。警察隊員佐級協會要求政府盡快發出宵禁令，或引用《緊急法》平亂，建制派昨日宣布成立「禁蒙面法推動組」，促政府引用《緊急法》立法禁止示威者蒙面。

香港是國際金融中心，以高自由度見稱，財經界擔心一旦宣布整個香港進入緊急狀態，實施《緊急法》，會損害營商環境及形象。有意見指宵禁令相對影響較低。根據《公安條例》第三十一條，特首可指示市民限時限地區留在戶內，違反宵禁令可監禁兩年。外界相信可藉此冷卻瘋狂衝擊的氣氛，希望利用時間去淡化市民的怨氣。

這招是否能奏效仍然是未知數，然而香港實際上已是局部戒嚴。每逢星期六、日，示威者在各區搞事，港鐵隨時會關閉車站，公共交通改道，商場關門。就算官方搞對話會，街坊及附近一帶的商戶都怕殃及池魚，自動休息一天，學校及康文設施亦提早落閘。局部地區如死城，大家早已見怪不怪。即使將來真的實施宵禁，相信市民亦有心理準備。

但實施宵禁，最受影響不是示威者，他們大可日間活動，總不成全日戒嚴吧！他們上街衝擊都不怕被控暴動罪，又怎會怕更輕的罪名？而且黑衣軍一早揚言要「攬炒」，香港戒嚴有損自由都市形象，正中下懷，網民的反應是「來吧，歡迎，熱烈地彈琴熱烈地唱，喜氣洋洋」。

受宵禁及戒嚴打擊最大的肯定是零售業以及飲食娛樂場所，基本上黃金時間都是在傍晚下班後，若果人人都縮在家中，可以想像食肆、戲院及百貨公司情況會雪上加霜，每一分每一秒都要計算入租金、薪金及燈油火蠟等等開支，實施宵禁對他們來說等於末日，相信倒閉潮立即湧現。這是一個兩難的決定，有說長痛不如短痛，但這是特區的深層次矛盾，沒有可能一時三刻解決，禍根不除，長遠必定死灰復燃。