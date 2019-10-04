「警察拉人，司法放人」自佔中以來不斷上演，四十八名佔中搞手之中，僅九男女被判刑，全部不痛不癢。本應在獄中服刑的戴耀廷早前更獲准保釋上訴，繼續大搖大擺播獨亂港，黑手壹傳媒黎智英甚至連起訴都免了，一直逍遙法外。反觀七警及前警司朱經緯速告速重判，「反中亂港有獎，愛國愛港有罪」，信焉！

司法姑息養奸的結果是法治蕩然，將反對派的膽子壯大。現在，比佔中更血腥更暴戾的反修例奪權風暴全面爆發，將香港推向粉身碎骨的深淵，火光處處人心惶惶，同死城無異，司法是繼續助紂為虐還是撥亂反正，人在做，天在看。

這場持續近四個月的暴亂，警方累計拘捕逾二千人，不少被控暴動罪，這是非常嚴重的刑事罪行，但別說至今未有一人正式進入審訊，被捕人士的保釋條件反而一再獲放寬。司法慈悲為懷，減少被告報到次數有之，取消宵禁令有之，可隨時離港又有之，已有人離港缺席聆訊而遭通緝，最終會否像黃台仰、梁繼平着草潛逃，誰也說不準。

律政司司長鄭若驊早前在網誌發功，聲稱不論是違法亂紀行為，抑或是任意攻擊律政司檢控決定，甚至是無理批評司法機構，都只會損害香港法治云云，擺明因為愈來愈多市民對司法不公看不過眼，不滿反中亂港獲庇護而發聲，鄭若驊才會如此深深不忿，撰文反擊。但公道自在人心，「警察拉人，司法放人」是任何人都看得見的事，這才是損害香港法治，並不是其身不正、知法犯法的律政司司長否認就不存在。

早前林鄭搞社區對話會，就有一位正義女士一語道破司法亂象，直指警方嚴正執法，司法卻從輕發落，令人質疑司法不公，說出大部分市民心聲。然而，這位女士卻因此遭暴徒起底欺凌，連工作地點都遭暴徒圍堵。暴徒公然以黑色恐怖手段令別人噤聲，這是有目共睹的暴力違法行為，鄭若驊何曾有指摘暴徒半句？

更令人瞠目結舌的是，每次開庭都有大量縱暴市民塞爆法院，美其名曰聲援暴徒，實際上向法庭施壓。市民批評司法判決幾句都被鄭若驊大做文章，反觀暴徒恃着人多勢眾向法庭施壓，鄭若驊卻視若無睹，如此雙重標準，難道這就是她所謂的香港法治？

司法的作用是維護公平正義，讓罪有應得的人受罰，法律面前理應人人平等，而不是因為一己政治偏見而放生有特定政治立場的人。律政司不敢告黎智英，司法又一再放縱暴徒，香港還談何止暴制亂！如今焦點落在十‧一開槍鎮暴的警員身上，已有反對派政客欲提私人檢控，司法會受理嗎？