正論：禁蒙面姍姍來遲　揪黑手方能止暴

當斷不斷，必受其亂。反修例風暴持續四個月，暴力不斷升級，十‧一當日更是最瘋狂最血腥一役，整個香港陷入熊熊烈火之中，周圍有暴徒橫行，到處有恐怖襲擊，市民恍如置身黑暗煉獄。警方苦苦支撐，港府虛應故事，拖到現在終於傳出引用《緊急法》為禁蒙面立法，簡直姍姍來遲。

十‧一的暴力情景歷歷在目，暴徒喪心病狂，堪稱香港史上最黑暗一天。有警員被暴徒圍毆，不得已開槍保命；有警員及記者被暴徒投擲鏹水彈，皮膚多處燒傷；有市民遭暴徒毒打，血流如注；更有商舖和銀行遭暴徒打砸縱火，滿目瘡痍。香港經歷這樣的恐怖日子已有四個月，外界不斷催促港府奮起止暴制亂，單是要求引用《緊急法》或最低限度推出《禁蒙面法》的呼聲已一浪高於一浪，由建制派重量級人物到警務人員，由內地官媒到本地正義傳媒，莫不發聲呼籲。直到昨日港府傳出消息，今日行會開會後將頒布《緊急法》為禁蒙面立法。

治亂世只能用重典，港府拖延四個月才肯實施《緊急法》，冇神經冇靈魂有目共睹。然而遲到好過不到，如今總算踏出撥亂反正的第一步，好歹讓市民看見重出生天的一線曙光。正如建制派議員所說，《禁蒙面法》有助警方執法，暴徒失去面罩保護，暴行無所遁形，可起阻嚇作用。精神科醫生亦指出，蒙面有逃避警方追捕的作用，也發揮穿制服的效果，一班人「齊上齊落」，做出種種平時不會做的暴力行為，情況就如古時候的「十字軍」或現代的恐怖分子。由此可見立法刻不容緩，暴徒起碼不敢在光天化日之下肆無忌憚鬧事，上街人數料可減半，香港才有望止血。可以說，《禁蒙面法》就如一面照妖鏡，誰還跳出來反對，誰就是真正的反對派。

觀乎反對派如喪考妣，不是一口咬定立法無用，就是危言聳聽會激起反效果，甚至威脅要提出司法覆核，就知《禁蒙面法》擊中他們痛處，這一步走對了。當然，反對派作為真正的反對派，絕對不會善罷甘休，垂死掙扎是必然的事，暴亂可能從日間轉為夜晚，愈夜愈多事；一些縱暴市民亦可能故意以生病等藉口戴口罩阻差辦公，為暴徒作出支援，未來形勢仍然嚴峻，絕對不能掉以輕心。

事實上，《緊急法》賦予特首極大權力，除禁止蒙面，必要時更可在局部地區實施宵禁，也可查禁不良傳媒，拘捕亂港政客和黑手，可見這是止暴制亂的尚方寶劍，端視乎港府有沒有決心和勇氣將法律落到實處而已。所謂「法令行則國治，法令弛則國亂」，香港之所以亂到如此地步，正是因為法令廢弛，只要夠惡夠大聲，彷彿就代表真理，就可以凌駕法律，就可以為所欲為，一些所謂法律界人士甚至氣急敗壞聲稱，實施《緊急法》會嚴重損害香港國際金融中心聲譽，會引致外商撤資，簡直笑話。試問今日的香港，亂如敍利亞，絕望如死城，連滙豐總行都要關門落閘，旅客過門不入，試問香港一日不能止暴制亂，還有甚麼聲譽可言？

必須指出，實施《禁蒙面法》只是第一步，絕不等於就此萬事大吉，黑手就此偃旗息鼓。反修例風暴既是外部勢力與洋奴漢奸合力策動的顏色革命，他們不奪權不罷休，故此止暴制亂最徹底一途，就是打蛇打七寸，擒賊先擒王，將洋奴漢奸、禍港黑手繩之以法。由內地官媒到中央政法委都已點出，壹傳媒黎智英正正是這場政治暴亂的幕後黑手，更是「叛國禍港四人幫」之首，港府如果不肯面對現實，不肯拿出嚴懲漢奸的勇氣，不肯取締有毒傳媒，即使暴亂止於一時，不多久必會有更大更激烈的暴亂再次臨頭。

這樣說絕非危言聳聽，五年前的佔中足以說明一切。當時外界已經指出，佔中的性質就是顏色革命，必須消滅於萌芽狀態，可惜言者諄諄，聽者藐藐，港府當作耳邊風，四十八名主要搞手之中，只有九男女拖到今年四月才判刑，刑罰不痛不癢，包括黎智英在內的三十九人完全逍遙法外。斬草不除根，春風吹又生，結果比佔中更暴烈更血腥的反修例風暴在五年後全面爆發，港府毫無招架之力，全港人無辜陪葬。倘港府今次又玩捉放曹，繼續姑息養奸，繼續「對話好過對立」，繼續恐洋懼外，繼續畏首畏尾，不用再等多一個五年，香港必定徹底玩完矣。

國家領導人說過，「為官避事平生恥」。反修例風暴一役，讓人看到特區竟無一個是男兒，政府之內盡是避事廢官。但香港不是這班廢官的私人財產，香港由幾代人努力建立，是七百多萬人的香港，港府絕對無權將我們的家園斷送。惟有徹底剷除叛國禍港之首，將黎智英依法拿下，禁絕不良傳媒，香港才有重新出發的希望。