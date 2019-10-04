本欄提出過不少奇談怪論，可不是刻意為怪而怪，只是我手寫我心，言人所未言，盡量將觀察到的隱患、一些被人忽視的社會危機與大眾分享。不知是幸抑或不幸，因為反對修訂《逃犯條例》惹起的危機，開香港半世紀以來未有之亂局，究其原因，很多竟然跟筆者提出過的怪論有關。

在下半輩子從事青年教育工作，偏偏對不少年輕人的品質多所詬病，是為一怪也。我所接觸的九十後、○○後，很多本質不壞，但往往以自我為中心，活像小皇帝與小公主。且看一場反修例風波，抗爭的年輕人互不統屬，各自為政，遇有不合意的人就動粗，遇有不合眼的東西就破壞。他們自認為在為正義而戰，卻不管「自由是止於他人鼻尖」的道理，所作所為，恰恰印證了筆者昔日的研判。

香港教育普及，有研究甚至認為港人的智商位列世界第一，但這小方塊內，多年來偏偏慨嘆此地民智低落，人們判斷力弱，是為二怪也。觀乎這場反修例風波，完全是無風起浪，中國內地基本上從沒出現過因引渡犯人回國而造成的冤假錯案。反對派肆意渲染，不少港人便信以為真，以為天塌下來，人們前仆後繼，拚命抗爭，但就連提出的「五大訴求」，在邏輯上也是自我矛盾。更可笑者，是謠傳警方在港鐵太子站內清場時打死了數名示威者，這樣的謊言也惹來相信者眾。若說港人是智慧第一，委實教我面紅。

本來電玩遊戲與現實世界是兩碼子事，本欄卻說年輕人從打遊戲機中培養出愛「打大佬」的心態，必將為禍社會，此論是為三怪。然而，且看這次反修例危機，示威者鬧着鬧着，最主要的矛頭竟然轉向，既不是針對特首，也不是北京政權，而是將香港警察視為頭號敵人，將京港之爭變成了內部矛盾。抗爭者衝擊防線、攻入政府建築物，儼然就是在打遊戲機，已不像是追求政治理想了。