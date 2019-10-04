特區政府派四千蚊派到天怒人怨，日前爆出在處理部分申請時又甩轆，約一萬二千份申請表格不知所終！見微知著，咁嘅廢柴政府，大事做不來，小事做不好，仲話旨意佢哋止暴制亂，睇怕止痕都唔得！

政府管治無能，一個反修例風波，徹底叫市民睇到林鄭及一班廢官「為官避事平生恥」嘅嘴臉，香港今日由黑衣人話事，暴力騷亂日夜接力，各區堵路毀商店成為常態，十‧一烈火暴行四處見，日夜雞犬不寧，特區政府連一面五星旗也保護不了，建國七十周年大喜慶日子，特區恍如戰場，為國家添煩添亂！

其實，呢啲亂象，追究到尾，都係每屆特區政府「議而不決、決而不行」種下嘅禍根！呢，反修例風波引發激烈示威衝突近四個月，屢次於非法遊行中猶如「總指揮」嘅漢奸黎，日前接受美媒訪問又大放厥詞，指內地十‧一閱兵不會嚇倒爭取民主自由嘅港人，因為港人對爭取雙普選立場堅決。有時事評論員批評漢奸黎煽動歪風亂港，認為應盡早將其繩之以法！

喂！內地官媒都炮轟佢係「叛國禍港四人幫」之首，條契弟參與違法佔中至今五年都未曾將佢落鑊，即使佢刑恐東方報業集團男記者一案鐵證如山，拖逾兩年卻連告都唔敢告，政府之窩囊，睇見都心翳。呢，係人都知擒賊先擒王、打蛇打七寸嘅道理，亦即老朽強調的止暴制亂要從源頭減亂，可怒嘅係廢柴政府庇奸護惡、怯洋懼外，一再放生惡貫滿盈嘅漢奸黎，任由其毒果報荼毒無知青少年去做亂港「死士」。

五年前違法佔中多數係大學生，如今黑衣暴徒竟多是中學生！漢奸黎及其毒果報美化暴力、妖魔化警察，固然係罪魁禍首，而林鄭及其廢柴班子不作為亦是肇因之一，若能果斷執法，一早將禍港第一號漢奸黎繩之以法，又豈會種下香港亂成鬼城之禍根？林鄭政府種下之惡果，卻要港人來嘗，天理不容啊！