神州觀察：央視出醜招眾怒　專業水準惹質疑

中共建政七十周年，當局舉辦聲勢浩大的紀念活動，大歌大頌七十年經濟發展成就，期望讓國人有自豪感，繼續為大國崛起而拚搏。不料中央電視台拍攝的「偉光正」宣傳片卻唱衰毛澤東時代的經濟建設，結果引起民眾義憤聲討！

事緣央視最近播出專題節目《數說中國》，指一九五二年中國GDP僅六百七十九億元，二○一八年達九十萬億元，介紹中國經濟偉大成就，並且圖文並茂，指一九五二至七八年經濟增長是「零」，將內地經濟成果以一九七九年為起點。報道引發輿論熱議，網民紛紛批評央視顛倒是非，抹殺中共建政初期的功績，質疑有意貶毛，更有民眾直接打電話到央視抗議。

據稱央視已將該欄目迅速下架，並展開內部調查。究竟央視是故意唱衰歷史還是無心之過，不得而知，但民眾的質疑卻不無道理。確實，當今中國已成長為世界第一大工業國、第一大貨物貿易國、第一大外匯儲備國、世界第二大經濟體。雖然中國經濟高速發展始於改革開放，但這一切也是在毛時代奠定的基礎上。

正如網民所列舉，七九年以前中國已有「兩彈一星」、核潛艇，能自主製造戰機戰艦，亦有汽車工業和鋼鐵工業，除了三峽水庫，幾乎全國水庫都是毛時代興建，怎麼可能沒有經濟建設？央視將改革開放前的三十年GDP列為「零」，明顯有醜化之嫌。尤其是介紹經濟成就專題節目是政治節目，必須有立場與底線，央視作為中共喉舌，卻在節目中貶低中共歷史，這種黑白不分、是非不辨的水準，讓人嘆為觀止。這種上下顛倒的做法，難怪被國人痛罵。

拋開政治而言，在九二年以前，內地根本就沒有GDP數據。資料顯示，九三年起國家統計局才完全擯棄計劃經濟核算體系，轉向聯合國推薦的、源於市場經濟的國民經濟核算體系，GDP才成為內地經濟指標。所以，無論央視是否失誤，將九二年以前數據以GDP列出，亦不得不說是笑話。

事實上，央視頌歌出醜早有先例。二○一六年中共紅軍長征勝利八十周年紀念，央視拍攝長征的紀錄片，居然選用聲名狼藉的華裔艷星打扮成紅軍，令全國輿論嘩然。十八大後，央視曾因其層出不窮的腐敗和主播捲入高官色情醜聞而出名，雖經多次整肅，但中央巡視組早前仍點名央視存在不少問題，包括意識形態工作存在薄弱環節、隊伍管理不夠嚴格、選人用人存在不規範，以及監督執紀存在寬鬆軟現象等問題。

顯然，央視頻犯錯的原因，絕不是甚麼技術性失誤，也不是甚麼意外，而是其真實的專業水準，亦反映內地官媒的公信力不過如此。