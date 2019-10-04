面對明年的總統選舉，美國民主黨「左王」桑德斯又一次表達了參選意願，並將在黨內初選中與建制派的前副總統拜登打擂台。桑氏曾在一六年參選總統但出師不利，而今已是七十八歲的政治老人。然而在過去數年美國政圈急速右傾的背景下，他的左翼意識形態受到新生代選民追捧，黨內影響力不容低估。

話說上一次美國大選，風頭火勢的希拉妮居然敗給了特朗普，不少政治評論人百思不得其解。其實，只要密切留意希拉妮在初選階段的表現，就不難發現她與其說是敗給了特朗普，倒不如說是敗給了桑德斯。

在該年民主黨初選中，以新生代為骨幹的基層黨員傾向支持桑德斯，然而黨的高層卻執意支持希拉妮出選。桑德斯黯然退出競逐，一度宣布退出民主黨。他的遭遇激怒不少基層支持者，批評民主黨漠視民意。這導致不少民主黨支持者在之後各州的投票中棄權，甚至為了懲罰希拉妮而改投特朗普。

桑德斯雖然以民主黨名義參選，但他自稱「民主社會主義者」，是唯一公開表明其社會主義意識形態的美國國會議員。他在今次參選之初便拋出了「劫富濟貧」的政治目標，希望通過加稅，令美國頂級富豪的財富在未來十五年減少一半。這筆巨額稅金將用於增加社會福利，桑德斯為此毫不含糊地宣稱：「億萬富翁根本就不應存在。」

桑德斯的政治口號固然語驚四座，但相比民主黨另一位政治老人、七十六歲拜登的世故圓滑，桑德斯顯然會再次受到黨內基層的歡迎。如果民主黨的初選最終是由這兩位老人對決，那麼一六年的黨內分裂便有可能再次上演。

從更為宏觀的美國社會政治狀況而言，在經歷了特朗普政府的急速右轉之後，桑德斯正試圖揭竿而起，令美國向左轉。一旦他獲得廣泛支持，美國社會各階層的生活，都將會在向左轉還是向右轉的力量碰撞中蕩漾。