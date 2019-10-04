功夫茶：蒙面未必真超人　口罩一除變瘟神

林鄭呢個政府就係唔見棺材唔流淚，自己攞嚟衰！反修例風暴就嚟四個月，暴亂日以繼夜，暴力遍地開花，大家都可以從東網現場直播輕易睇到，黑衣曱甴「全副武裝」，戴着口罩、頭盔、眼罩，仿似打咗雞血咁款，同差佬對峙運棍如風；堵路、砸港鐵勢如破竹；汽油彈掟到比煙花更燦爛！阿哥，唔通一蒙面，就變蒙面超人咩？

林鄭心知肚明，香港一日有呢班蒙面曱甴四處遺患，連行出禮賓府一步都難，想話恤個髮扮吓靚都唔得！搞個對話騷都要出動三千警力，仲要被困四粒鐘，易容改裝換車先可以逃出伊館，你話係咪乜架都丟清光啊！

嗱，林鄭依家終於想起《禁蒙面法》，其實本報及不少有識之士一早提出，要止暴制亂首先就係要引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》，一於肥佬着笠衫，幾大就幾大！起初廢柴政府船頭驚鬼船尾驚賊，廢噏會引起更大對抗，甚至驚反對派再圍立法會喎。喂，家陣一味靠嚇就可為所欲為咩？如果咁都得，要法治嚟托鐵咩！

講到尾，要止暴制亂，強硬就係硬道理！一味姑息養奸，到最後只有「死亡」一途咋。當然，功夫茶都知萬事起頭難，雖然反對派言必國際標準，西方國家好似加拿大、美國、德國、法國等等，都立例阻止蒙面暴徒破壞社會秩序，但曱甴見光死，反對派梗係老虎蟹都反對立法喇，呢，尋日佢哋已經嘈嘈閉，講到天塌下來咁款。

嗱，正確嘅事就要堅持，但反對派阿支阿左唔係全無道理，事關佢哋一定會諸多質疑，例如防暴警察、速龍小隊一樣蒙面，一旦只許警察蒙面，不許暴徒遮醜，佢哋唔嘈到拆天至奇。再加上病人、醫護人員都會戴口罩，到時點區分、點執法呢？若然有暴徒以自己有病為抗辯理由，當局又點拆解呢？講到尾，立法必須做好萬無一失嘅準備，例如警方蒙面係咪要有所改變，轉吓顏色又好，只蒙一半又好，總之唔可以畀位人入，唔可以讓反對派有機可乘。

話時話，蒙面自古有之，陳寶珠蕭芳芳都扮過「女殺手」同「黑玫瑰」，有建制派議員就認為，《禁蒙面法》只針對參與暴動人士，同警方執法不能相提並論，而且喺一般情況下，警方執法唔會蒙面，只會喺執行特別任務先至戴面罩。所以呢，功夫茶雖然唔信「口罩一除，暴徒玩完」，不過禁蒙面點都有阻嚇作用！

總之，只要精神不滑坡，辦法總比困難多。有關法例衍生嘅灰色地帶不難解決，最驚係廢柴政府一畀反對派嚇一嚇就龜縮失禁不作為，咁香港就真係變成斷柄鋤頭──冇揸拿咯！