世界視線：通烏門再爆新料　拜登嫌疑難洗清

通烏醜聞不斷延燒，美國總統特朗普的應對策略主要有兩條，一是將之描繪為民主黨人策動的「政變」；二是證明前副總統拜登在任時確實濫用職權，協助兒子免被烏國當局調查。

美國媒體日前披露，當年負責調查拜登之子亨特受僱的天然氣公司、烏克蘭前檢察總長紹金，今年初曾跟特朗普的私人律師朱利安尼會談，席間爆出在一五年六、七月間，時任美國駐烏大使皮亞特曾力阻他繼續對該天然氣公司的調查。紹金還提到，他曾被前總統波羅申科召見，獲告知對天然氣公司的調查「對拜登父子不利」；波羅申科甚至直接告訴他，正是由於他的調查，導致美方暫停發放十億美元援助金。事實上，此前亦有報道指拜登曾將紹金的去留與援款掛鈎。

諷刺的是，這邊廂特朗普對「吹哨人」進行人格謀殺，那邊廂拜登陣營則強調紹金貪腐醜聞纏身，才會要求基輔當局把他解職。問題是，到底拜登是否知道兒子在烏克蘭的勾當，本身就存在爭議。拜登一直強調，他們父子間從來沒有就此進行溝通，然而亨特受訪時卻給出不同版本，指父親曾向他表示「你知道自己在幹甚麼」。

再退一步說，即使紹金確實有貪腐問題，按說也犯不着由美國副總統「親自過問」；又如果「目的正確」就可干預別國司法制度的邏輯成立，為甚麼特朗普不可以要求烏克蘭當局協助調查拜登父子？這不是雙重標準又是甚麼？

紹金的指控僅屬一面之詞，但不管是真是假，卻肯定為明年大選帶來變數。可以看到，民主黨人對特氏的通烏醜聞窮追猛打，目的路人皆見：將特氏描繪成通敵賣國的「大罪人」。初步觀察，認同對總統展開彈劾的民眾有上升趨勢，證明這步棋走得成功。共和黨發生內訌，換將出選明年大選是最好的結果，不管是副總統彭斯抑或其他人，臨危受命匆匆上，怎及得上在初選身經百戰的民主黨諸將？至於民主黨內部，想取拜登而代之者大有人在，故出現現在這種罵特朗普者眾、撐拜登者稀的局面，不足為奇。