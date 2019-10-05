功夫茶：馬國忽來霸頭位　誰是特區真老闆

有人話最大嘅恐懼就係墜入虛無：福音不傳播，涅槃不顯現，真理晦黯，道心微茫。唓，講到咁鬼高深，即係話一個衰世，好嘢唔會有，兇險嘅事就浪接浪啫！家陣反修例風暴搞到香港變危城，烽火四起，林鄭根本無能力止暴制亂。

人紅就話是非多啫，林鄭如今衰到貼地，自然暗箭多，阿貓阿狗都來踩多腳。嗱，功夫茶仲記得林鄭當特首快將一年之際，好得戚咁話輕鬆愉快「度月如日」喎，之不過佢唔曉得乜嘢叫做「心繫一處，守口如瓶」嘅道理，把話說得太盡，依家咪攞嚟衰囉。

嗱，早前訪港嘅美國共和黨參議員斯科特，喺社交網站發文，形容林鄭連一啲涉及香港市民權利嘅基本問題都回答唔到，條友仲寸寸貢指林鄭嘅來信「內容空洞」。阿哥，家陣你乜嘢新絲蘿蔔皮吖？一介爛鬼參議員，好心就唔好眼眨眨，扮花旦，話人空洞，自己就會充實咩？美國精神，都好浮誇啫。

美國佬至叻祭起「人權法」對中港問題說三道四；英國佬則仍然活在過去，經常攞《中英聯合聲明》說事！嗱，繼美英粗暴干預中港內政，依家連馬來西亞都來趁熱鬧，嗰位九十四歲有「狡猾老狐狸」之稱嘅馬國總理馬哈蒂爾，好似食咗幾擔蒜頭辣椒，口氣大到不得了，竟然大言炎炎呼喝林鄭辭職，指佢喺反修例風暴一役進退兩難，應憑良知辭官歸故里，以免香港重演六四天安門事件喎！

嘩，呢條老鬼乜料啊！依家唔單止粗暴干涉中港內政，直頭涉及人事任命。喂，你當正自己係中國太上皇？他日港、澳特首任命監誓，係唔係都要搵你條老鬼做主持啊？呢啲國家見風使舵，專執美英主子口水尾，都怪中國樹大招風！唔怪得有人話家陣係第三次世界大戰，屬於中西陣營嘅政治大戰，西方勢力空群而出，務求遏止中國崛起！香港呢場暴亂，之唔係佢哋搞出來嘅好戲囉，無非借香港夾擊中國之嘛！

當然，家陣中國如日中天，呢啲口水戰唔死得人，頂多當佢吹牛啫。不過一個小嘍囉都當正自己係特區老闆，講到要炒咗林鄭咁款，特區都可以話係老土到痹咯，乜架都畀廢柴政府丟清光。習主席十‧一豪情宣布：「沒有任何力量能夠撼動偉大祖國的地位！」點知一場反修例風暴就搞到特區政府一褲都係，仲要畀隻近百歲嘅老狐狸肆意侮辱，試問一國顏面何存啊？

正是：香江亂局招風雨，馬國忽來霸頭位！林鄭保唔住特區尊嚴，如此家醜外揚，該當何罪！《禁蒙面法》今日實施，能否一吐烏氣，就睇林鄭有冇一雪前恥嘅覺悟啦！