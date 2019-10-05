世界視線：搞官台死心不息　特朗普再戰傳媒

正面臨國會彈劾的美國總統特朗普，日前再度重炮攻擊，批評CNN「似乎正在發布新聞，但對國家來說卻是一件可怕的事」，又重申政府應建立自己的電視新聞頻道，發布「真正的新聞」。特氏亦指「假新聞」對國家影響太壞，他正考慮成立自己的新聞網絡，招募一些真正有才華的人加入，「讓他們發出真正的聲音，而非假聲音」。

事實上，這並非特氏首次提出成立「官台」的想法。早前CNN記者阿科斯塔在白宮記者會上對特氏窮追猛打，結果被白宮沒收記者證，觸發左中右媒體空前大團結，包括霍士新聞在內的新聞記者發表聯署聲明，捍衞採訪自由。此舉讓特氏深感傳統媒體之不可恃，搞「官台」才是王道。

美國「央視」十畫未有一撇，但已足以讓外界窺見特朗普視傳媒如宣導政令的工具，中間容不得半點專業判斷、編採自由。以霍士新聞為例，特氏上任後大部分專訪皆在該台進行，又經常在社交網為對方「打廣告」；外界早有傳聞，要白宮推動某項政策，最好的方法並非游說白宮高層，而是讓霍士新聞播放相關節目。更有甚者，特氏一方面在霍士新聞台中安插人進入白宮，另一方面把任滿的官員介紹進霍士，後者儼然成為白宮的「旋轉門」。

然而這還未能滿足特氏，除了阿科斯塔事件，霍士處理民主黨初選參選人的新聞報道手法，以至該台主持人對民主黨政客稍有褒詞，都惹來特氏口誅筆伐，更別說霍士民調跟其他機構一樣，特氏的支持度大幅落後於民主黨一眾參選人，更令特氏異常惱火。

前副總統拜登的競選團隊表示，特朗普的競選廣告誣衊拜登向烏克蘭施壓，要求對方炒掉調查其子亨特服務的天然氣公司的檢察官。霍士如何接球尚不得而知，但特朗普屬意的「官台」一旦成事，特氏的競選廣告全文照錄則殆無疑義。一位傳記作者曾說，一個值八十分的人，你硬把他說成一百分，將令人們連原本的八十分都不相信。不管特朗普值多少分，他也肯定要求媒體將他捧成一百分。