神州觀察：開心假期奪命旅　多少景區只認錢

內地十‧一長假期又有「黃金周」之稱，億萬民眾趁此良機爭相出遊，各地名勝景區不但人頭攢動，更因此賺得盆滿缽滿。然而，一些景區只顧賺錢不顧道義，任由違法遊樂設施坑害遊客，甚至令開心假期隨時變成奪命之旅，叫人憂慮不已。

山東煙台市馬家溝景區日前發生一宗恐怖意外，載有一對母子的氫氣球繩索突然斷裂，失控沖上萬呎高空，繼而爆裂墮下，致使兩母子被摔至粉身碎骨，慘死當場。警方事後調查發現，涉事遊樂場並非由景區經營，且屬未經申報的違法項目，設計極為簡陋，僅將一張普通椅子繫於球體下方，便可讓遊客雙腳懸空坐上去，聽來已令人手心冒汗，更遑論任何安全保障。

不可不知，馬家溝景區屬國家級生態旅遊區，是中央文明辦觀摩試點單位、全國婦聯基層組織建設示範村，享有「中國最有魅力休閒鄉村」等美譽，並與蓬萊閣、三仙山等著名景點互為補充，每每吸引眾多國內外遊客慕名而來。照理說，景區的配套設施及安全管理環節應具備嚴格的審批和監管程序，以確保遊客安全，誰知該景區竟存在違法經營的遊樂場，並釀成遊客墮亡慘劇，問題出在哪？

事實上，內地不少景區或遊樂設施屢有人命傷亡事故發生，並一再為安全出遊敲響警鐘，可惜鮮有人將之當回事。譬如屬國家5A級的湖北恩施大峽谷景區，於十‧一假期第二天便有山石滾落，導致三名遊客被砸死及一人受傷，死了人才想起封谷排險，一早幹甚麼去了？江蘇宿遷的項王故里曾有小學生被石柱燈砸死，只因石柱一推就倒；而在河南焦作神農山景區，去年有市委書記於檢查工作時墮崖，及有人在修建玻璃吊橋時墜亡，隨後景區仍高調宣揚該項目，卻對事故隻字不提。

官方數據顯示，去年十‧一期間全國共接待國內遊客七億二千多萬人次，有機構預測今年可達八億人次，加上其他節假日，旅遊消費可說為交通、住宿、景區等服務業帶來無限商機。饒是如此，一些景區仍貪心不足，不是將門票價格明降暗升，就是強買強賣；不是疏於品質管理，就是景區設施殘舊，衞生髒亂差，就連「喬家大院」那樣代表着誠信精神的「百年老店」，早前也被摘牌整改，又何愁奪命景區不會陸續湧現，如同謀財害命一般賺到盡？

而在這個一切向錢看的瘋狂年代，內地哪個行業不是在挖空心思賺錢圖利，哪個傻瓜還會將社會責任、道德廉恥放在心上？但看那些屢禁不絕的假疫苗、黑心食品及頻發的化工災難、工業污染，便知所有的憂慮都是多此一舉，失信失德的社會只能如此。