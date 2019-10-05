正論：亂局必須一招了　執法首重硬到底

拖了又拖，千呼萬喚的《禁蒙面法》終於實施，林鄭月娥率領一眾高官宣布條例今日凌晨零時生效，意味集會或示威不論獲批與否，參加者一律不得蒙面。世不患無法，而患無必行之法，禁止蒙面能否止暴制亂，還看港府是否有強硬執法的決心。

反修例風暴延宕四個月，暴力不斷升級，幾乎每日都有打砸搶燒和流血事件發生，香港儼然恐怖城市。林鄭月娥強調，雖然引用《緊急法》來頒布《禁蒙面法》，但不等於香港進入緊急狀態，而是現時情況合乎危害公共安全原則，任何人違反規例，最高可判監禁一年及罰款二萬五千元。警方亦有權在公眾地方要求蒙面市民除去蒙面工具以核實身份，違者最高可判監六個月，罰款一萬元。至於因從事的專業、宗教理由或先前已存在的健康理由，則可獲得豁免。

消息甫公布，反對派如喪考妣，批評這是港府邁向極權第一步，威脅必會激起反效果，極盡危言聳聽之能事。民間暴徒更是方寸大亂，胡言亂語，形容港府「攬炒」，視香港經濟和國際地位如無物。事實上，「攬炒」正是這班暴徒的終極目標，他們早就揚言不破壞香港經濟不罷休，現在求仁得仁，不是應該樂見其成嗎？

說穿了，這些黑衣暴徒從來都見不得光，他們之所以如此「勇武」，皆因躲在口罩之下無人認出，一旦這層保護罩被剝掉，甚麼也不是，除了哭喪着臉束手就擒，接受法律制裁，還會有第二條路嗎？再說，《緊急法》乃港英遺留下來的法律利器，六七暴動曾經引用，現在香港暴亂堪比當年，為何英國人可以引用，港府就不可以？這不是洋奴心態是甚麼？更何況，示威集會禁止蒙面乃國際標準，美國多個州份、加拿大、德國、西班牙、奧地利、瑞士、法國等國家都有實施，言必西方標準的反對派政客現在又跳出來反對，不是太可笑嗎？

當然，這場暴亂已持續四個月，暴力早已遍地開花，仇警情緒落地生根，人們不會天真地以為一條禁令就能將局面完全扭轉，但第一步必須要走，關鍵還在於港府及警方是否咬實牙關，有執法到底的決心，否則條文再多、法規再嚴，終究是無牙老虎而已。昨日多區都有暴亂發生，到處有人縱火、有內地人被打、有商舖被毀、有銀行被燒、港鐵停頓，足見暴徒反彈情緒極大。要徹底控制局面，當局必須在規例生效後以雷霆萬鈞之勢出手，將違法者拘捕並予以拘留，務求殺一儆百，一招解決。強硬才是硬道理，繼續溫溫吞吞，點指兵兵式執法，拘捕少數人，放生大多數，罰款一千幾百元了事，不但無助平亂，反而只會助長氣燄，暴力只會無止境升級。

一言以蔽之，做最好的準備，作最壞的打算。這是一場以奪權為目的的顏色革命，背後是中美角力，反對派和外部勢力絕對不會善罷甘休，他們必會作出垂死掙扎，上演最後瘋狂，未來局勢仍然嚴峻，港府除了果斷執法，更要做好萬全準備。最基本的是有沒有執法配套，警力和拘留所是否足夠等等，一旦暴徒以千奇百怪的理由拒絕除下面罩，警方如何應對？又是否敢於應對？思則有備，有備無患，成敗往往取決於細微處，豈能不慎之又慎。

說來實在唏噓，香港之所以淪落到如此地步，都怪港府拖拖拉拉，姑息養奸。所有反動勢力必須消滅於萌芽狀態，這是顯而易見的道理，偏偏港府反其道而行，五年前的佔中沒有徹底清算黑手，沒有斬斷反華勢力資金鏈，反而任由他們重新集結不斷壯大，金主兼黑手壹傳媒黎智英一直逍遙法外，除惡不務盡，斬草不除根，更激烈更難收拾的反修例風暴終於在五年後爆發。人們要問，如果禁止蒙面依然收不到效果，港府如何收科？中央又是否繼續袖手旁觀？

回歸廿二年，亂足廿二年，每有動亂發生，港府都是採取鋸箭法敷衍了事，結果鋸掉箭桿留箭頭，傷口根本好不了。情況就如有人身患惡疾，醫生不是動手術將惡瘤清除，反而一味叫病人打針，結果打多少次都是標本不能治。病情惡化下去，病人不是憤而換醫生，就是將怨氣發洩在醫生身上，惡言相向以至拳打腳踢。現在的香港正正如此，一方面反政府情緒高漲，另一方面哀莫大於心死，人們紛紛用腳投票移民他去，近月移民人數再創新高，連過去鮮有人問津的馬來西亞都成移民熱門之地，足證港人對前途絕望，已到了慌不擇路的程度。

不管怎麼說，香港已被綁上戰車，到底是高速飛墮懸崖，還是在臨崖最後一秒煞停，端視乎港府止暴制亂的決心，更視乎執迷不悟的港人能否覺醒。風雨如晦，雞鳴不已，香港何去何從，人在做，天在看。