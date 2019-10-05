香港近四個月的反修例示威暴亂，被警方拘捕的示威者超過二千人，其中不少是大學生、中學生，近日的被捕者更半數為學生。學生似乎已成為暴亂的主力，其中有大學生和中學生，後者更多屬未成年者，十二、三歲也有。

大學生已屬成年人，大學又是標榜自由，即使缺課，依現時大學的寬鬆管理，大學當局不會施以懲罰。因而，大學生逃學或不逃學參與暴亂，大學是沒法阻止的。大學生要負所有責任，不可能要求大學負責。

然而中學生則不同，他們少不更事，參與示威暴亂多不會是他們自發，而是受到老師和朋輩的鼓勵。中學是學習的場所，不是如大學那樣自由和開放。或許中學生在課外參與示威暴亂，學校難以干預，但是校長、教師、社工不能涉及鼓勵、教唆。中學不能成為政治宣傳和招攬的場所，學校有其校規以及教育局的指引和規則限制。學校與家長亦要有足夠的溝通、合作，防止中學生在課外參與非法的示威與暴亂，觸犯法紀和人身安全受損。今次反修例風波，中學生被捕和受傷者眾，學校需要作安撫和教導其他學生的工作。

更重要的是，特區政府各部門責無旁貸要針對中學做工夫。

一是警方須派員到中學，在校方和教師的協助下，解釋甚麼是合法和非法、非法的刑責會是怎樣、警察的職責如何，從而使學生及教師不會有錯誤的認識。

二是有學生被拘捕的中學，警方要派員在校方與教師的支持下進行調查：被捕學生參加暴亂是個人行為，抑或是朋黨行為，也會否是校外人士的教唆、威脅，校內有否欺凌。若證明校內還有其他學生一起參與非法暴亂，警方也應該作出適當的處理──拘捕或警誡。

三是教育局要介入，對有學生被捕的學校進行了解，了解學校有否按照規則處理（包括停學等），對其他學生怎樣教導，駐校社工有否提供服務，開解和教導學生不要去參加非法的示威暴亂，而學校對曠課的學生應該給予校規規定的處罰。

中學是社會下一代成長學習的地方，不能變成政治鬥爭的場所，更不能蛻變成訓練未成年學生參與暴亂的機構。警察、教育局和辦學團體需要一起合作，讓中學與中學生避免捲入鬥爭與暴亂的政治漩渦。不守衞中學、保護未成年的中學生，社會與政府都會是重大失職，犯上嚴重的錯誤。

香港的中學過半數屬基督教與天主教辦學團體所辦，社會與政府要嚴格要求和監督他們屬下中學的去政治化，保護學生。