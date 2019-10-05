持續近四個月的反修例暴亂何時收場、怎麼收場，時下無人能知，北京不知，香江府衙不知，白宮不知，英倫不知，反對派不知，暴徒不知，所有香港人都不知。在這些「不知」中，最慘的是香港人，因為自作孽不可活。當然，自作孽的只是部分香港人，但很不幸，大部分沒有「自作孽」的香港人在朝廷和香江府衙無力「止暴制亂」的形勢下，想反對某些港人縱暴而不得，只能沉默，眼巴巴的看着香港被拖入深淵。他們不知暴亂何時了，只能自嘆生於亂世。

而大凡「自作孽」的香港人，大多是被美夷西方價值觀和反共反華意識形態洗腦之人。這些人各種年齡段都有，各種出身背景都有，各種受教育程度都有，各行各業都有，他們的被洗腦受各種環境、途徑和社會關係、人際關係影響，有通過書本的、高等教育的、「學術研究」的；有被虛假的、偏頗的、似是而非的資訊狂轟濫炸打昏了頭的；有人云亦云、道聽途說的；有把自己「一葉障目」、十分有限的經歷當成「整件事」就是如此的。

經過這樣的洗腦，這些人一定淺薄、狂妄、偏執、排他性極強，極易被人煽動，一怒而起，是非混淆，黑白顛倒，被人當槍使，當炮灰而不自知。所幹之事明明害人害己、違法亂紀、破壞社會，還以為多麼正義和榮光；對自己有「不達目的」絕不罷休的強迫症；對別人則有「不從我者」絕不放過的強迫症，否則咱們就「玉石俱焚」！

這些被洗腦、自作孽的香港人其實沒甚麼心機，惟其如此，他們才會輕易被別有用心的政客所忽悠，幹出蠢事。他們當然也不是鐵板一塊，被洗腦程度也分輕重。暴亂四個月，香港烈火焚城，沒完沒了的打砸搶燒，滿目瘡痍，幾近毀滅邊緣，這就是那些被洗腦、被忽悠參加「光復香港，時代革命」之人所要的「新香港」嗎？他們中的一些人已開始質疑，「暴亂不得人心」將會在他們身上萌芽滋生。

不過，那些居心叵測、很會扮嘢的暴亂黑手和洗腦機器不會讓他們幡然悔悟，各種謊言和煽動必更會漫天飛舞也。