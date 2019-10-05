遲到好過不到。面對愈演愈烈的暴力衝擊，港府終於祭起《禁蒙面法》，雖然姍姍來遲，但總算是亡羊補牢。這一招等於扯掉黑衣暴徒的遮羞布，令其原形畢露，看他們還能不能橫行霸道，還敢不敢肆意打砸。

從網上流傳的片段可以見到，許多黑衣暴徒被扯下口罩後，無不驚慌失措，有的更當場嚇癱，可見他們的所謂「勇武」主要來自這塊薄薄的遮羞布。最可笑的是，他們甚至連舉行記者會也不敢以真面目示人，只能靠口罩壯膽，只能在陰暗中搞鬼，正如曱甴一樣。所以不難預料，《禁蒙面法》一出，即使不能徹底令曱甴消失，起碼可以有效打擊曱甴氣燄。

君不見，港府準備祭出《禁蒙面法》的消息一出，那班曱甴即如喪考妣，將其形容為惡法，聲稱推出相關法例是「想搞革命」、「攬炒」，先例一開後患無窮，今日立法，明日可沒收市民資產云云，簡直語無倫次。他們不是一直叫囂「革命」嗎？如果推出《禁蒙面法》是「攬炒」，正好求仁得仁，他們到底害怕甚麼？說穿了，曱甴就是曱甴，根本見不得光，他們愈反對，愈證明相關法例應盡快推行。

黑衣暴徒抗拒《禁蒙面法》不足為奇，最令人莫名其妙的是，港大法律學院那位所謂首席講師又有話說，指《禁蒙面法》無疑是下一個極大的賭注，「會引致投資者恐慌，繼而撤資」。這就奇了，暴徒到處搗亂破壞，甚至肆意行兇，香港淪為恐怖城市，他不擔心引致投資者恐慌，反指推出《禁蒙面法》會導致撤資，到底是甚麼邏輯？難道港大學者就是這種水平？

其實大家都知道，《禁蒙面法》並非新鮮事物，更不是洪水猛獸，許多歐美國家早就實施。反對派平時言必稱國際標準，如今卻不願遵守國際標準，恰恰反映他們既虛偽又心虛。世不患無法，而患無必行之法，關鍵在於港府能否果斷行動，千萬不要一遇反對又跪低。