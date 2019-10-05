反修例暴潮，示威者自稱沒有「大台」。所謂「大台」，泛指遊行示威中，在現場搭建演講台的主辦團體，亦解作在社會運動中發號施令的搞手團隊，這名詞在五年前佔領行動後廣泛應用。官媒日前發表評論文章，指今次反修例風波標榜「無大台」，其實黎智英等人就是「大台」，他們為脫罪不會每次都露面，但事實證明，黎智英等人每次現身，示威衝突就會變得更嚴重。

為何這次示威者要強調沒有大台？原因是有人把佔中失敗歸咎在大台惹來內訌。當年「佔中三子」正式啟動行動，學聯及學民思潮繼後主導，有部分參與者不滿相關組織，聲稱「不代表我」，內部失去彼此之間互信，呈現分裂之勢，之後有衝擊立法會及行動升級失敗等事件，佔領行動已成強弩之末，最終慘淡收場。佔領行動結束後，相關爭議轉化為不同抗爭路線的分歧，主要是泛民、本土派、「和理非」及勇武派。

其中勇武派是今次示威暴潮前線最主力及最暴力分子。雖說沒有「大台」、沒有佔領區，但在某網站、手機程式群組各有人組織行動，「三個臭皮匠勝過一個諸葛亮」，故此行動花款層出不窮，由較暴力的衝擊、襲警、擲汽油彈，到較軟性的港鐵不合作運動、各區文宣連儂牆及人鏈，以至商場高唱「港獨歌」，巧立名目，吸引不同階層人士參與，遠較佔領行動覆蓋社會更大層面，當中尤以中學生比重大幅增加，十月一日中槍示威者便是一名中五學生。

官媒點名批判黎智英為「叛國禍港四人幫」之首，指出不幸的流血事件再一次證明，黎為了達到個人政治目的，利用年輕人當「炮灰」。黎智英與三十八名佔中搞手至今仍然逍遙法外，今次沒大台之名，有大台之實，路人皆見，官媒發聲多次，特區政府始終無動於衷，不拉人、不封網站，看來朝中有人亦是反對派大台的一部分了。